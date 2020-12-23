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Какая судьба ждет "водителей" сегвеев и гироскутеров - комментарий ГАИ
23.12.2020 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Хозяевам сегвеев, гироскутеров и электросамокатов разрешат передвигаться по велодорожкам при условии соблюдения определенных скоростных режимов, рассказал начальник ГАИ Минска Сергей Бабич на прямой линии в
© Photo : ГАИ Минска
Он уточнил, что сейчас для "водителей" подобных мобильных средств нет определенного свода правил, запрещающих передвигаться по проезжей части или тротуару.
"Конечно, проблема существует: на дороге хозяин сегвея рискует попасть под колеса авто, на тротуаре есть опасность наехать на пешеходов. Скорее всего, разрешим им передвигаться по велодорожкам и соблюдать определенные скоростные режимы", - подчеркнул глава столичной Госавтоинспекции.
Велодорожки также на особом контроле в ГАИ и Мингорисполкоме. Эксперимент возле Комаровского рынка, где велосипедистам выделили полосу для движения, по словам Бабича, удался, и в ГАИ намерены дальше развивать это направление.
"Возможно, задействуем каркасные магистральные улицы, сейчас готовятся территории для создания велопереездов", - отметил Сергей Бабич.
Полное видео прямой линии
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Современные "средства персональной мобильности", способные развивать высокую скорость, еще несколько лет назад приравняли в Беларуси к пешеходам.
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