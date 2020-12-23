Белорусский режим пустил под нож все достижения в отношениях с Западом

В начале уходящего года отношения Беларуси с Западом находились в наилучшем состоянии за последние четверть века. Однако события после 9 августа развернули позитивные тенденции в прямо противоположном направлении, и сейчас у Минска очень небогатый выбор вариантов.



1 февраля состоялся визит в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео / Фото пресс-службы президента

Брюссель усиливает нажим

16 декабря в Европейском парламенте прошла церемония вручения премии имени Андрея Сахарова представителям демократических сил Беларуси. Принимавшая награду экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Европу «быть смелее в своих решениях и поддержать народ Беларуси сейчас, а не завтра или когда-нибудь в будущем». Она подчеркнула: «Ваша солидарность важна, но значения имеют ваши действия».

Как бы в ответ на этот призыв в тот же день Комитет постоянных представителей Евросоюза принял уже третий пакет санкций против властей Беларуси. Причем на этот раз под ограничения попали несколько бизнесменов и компаний, считающихся аффилированными с режимом. Более того, уже в январе планируется принятие следующего пакета.

Таким образом, менее чем за полгода положение дел изменилось разительно. До минувшей президентской кампании, хотя и не было сдвигов в построении договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, достигнутые масштабы фактического взаимодействия впечатляли. Велись интенсивные диалоги в сферах экономики и финансов, торговли и таможни, охраны окружающей среды, активно развивалось инвестиционное сотрудничество.

Теперь же, по большому счету, это все перечеркнуто. И главный вопрос — удастся ли как-то выбраться из этого тупика в двусторонних отношениях? И как скоро?

Вашингтон еще не определился до конца

Не забыли про Беларусь и по другую сторону океана: на днях американский Сенат утвердил наконец Джули Фишер послом США в Беларуси. Напомним, что Дональд Трамп предложил кандидатуру Фишер, тогдашнего заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу, еще в начале мая.

На тот момент прогресс в белорусско-американских отношениях выглядел впечатляющим. После ряда визитов высокопоставленных заокеанских чиновников, включая январский — госсекретаря Майка Помпео, казалось, что и на этом участке западного фронта наступил долгожданный прорыв. К тому же, что было особенно важно для белорусских властей, партнеры сразу подставили плечо в разгар очередного конфликта с Россией, приняв участие в альтернативных поставках нефти.

Но и тут отношения споткнулись на электоральных кампаниях, причем, что примечательно, в обеих странах. Белорусское руководство наверняка было бы радо сохранению в Белом доме статус-кво. Ведь сам Трамп отреагировал на внутриполитический кризис в Беларуси крайне индифферентно. Да и американские санкции оказались значительно менее масштабными, чем европейские.

Поэтому победа Джо Байдена, успевшего неоднократно отметиться весьма жесткими комментариями по белорусской теме, едва ли была воспринята в Минске с чувством глубокого удовлетворения.

С учетом позиции Байдена по Беларуси утверждение посла выглядит вроде бы не вполне логично. Вдобавок трудно не согласиться с Валерием Ковалевским, представителем Тихановской по международным делам, что деятельность зарубежных посольств в Минске сегодня фактически сведена к мониторингу, на котором вряд ли сильно скажется наличие или отсутствие полноценного главы миссии.

Впрочем, само по себе назначение посла не обязательно означает скорый его приезд в страну пребывания. Бывший посол США в Беларуси Кеннет Яловиц вообще допускает, что Фишер может руководить дипмиссией из Вильнюса.

В общем, позиция Вашингтона по Беларуси в деталях, скорее всего, пока не определена.

Минск: выбор вариантов невелик

Каковы же могут быть ответные действия белорусских властей в ситуации западного прессинга?

Многолетняя практика однозначно показывает, что в силу их специфических взглядов на принципы государственного устройства улучшение взаимодействия с западным миром никогда не ставилось основной целью. В большей степени оно использовалось в качестве противовеса чрезмерно настойчивым посягательствам Кремля на независимость Беларуси.

Вполне вероятно, что Минск предпримет новую попытку поиграть в геополитику и, не имея иных серьезных аргументов, поставит перед Западом вопрос: неужели вы хотите, чтобы в результате вашего давления Россия укрепила свои позиции в Беларуси (а то и вовсе ее поглотила)?

Возможно, кстати, что именно на такую перспективу намекал глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей. На недавней встрече с западными дипломатами он заявил, что дальнейшее санкционное давление на Беларусь «однозначно приведет к геополитическим изменениям в регионе», которые не пойдут на пользу и не будут соответствовать интересам Европейского союза.

В нынешних условиях Москва со своими явными имперскими амбициями остается, по сути, единственным защитником режима. Трудно определить, где проходит та грань, за которой он сочтет внешний и/или внутренний нажим смертельно для себя опасным и согласится на полную или частичную сдачу суверенитета, но такая грань существует.

Поэтому задача способствовать демократическим преобразованиям в Беларуси и при этом сохранить ее независимость простого решения, к сожалению, не имеет.