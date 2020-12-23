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Белорусский режим пустил под нож все достижения в отношениях с Западом
Источник материала: Навiны
В начале уходящего года отношения Беларуси с Западом находились в наилучшем состоянии за последние четверть века. Однако события после 9 августа развернули позитивные тенденции в прямо противоположном направлении, и сейчас у Минска очень небогатый выбор вариантов.
Брюссель усиливает нажим
16 декабря в Европейском парламенте прошла церемония вручения премии имени Андрея Сахарова представителям демократических сил Беларуси. Принимавшая награду экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
Как бы в ответ на этот призыв в тот же день Комитет постоянных представителей Евросоюза принял уже
Таким образом, менее чем за полгода положение дел изменилось разительно. До минувшей президентской кампании, хотя и не было сдвигов в построении договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, достигнутые масштабы фактического взаимодействия впечатляли. Велись интенсивные диалоги в сферах экономики и финансов, торговли и таможни, охраны окружающей среды, активно развивалось инвестиционное сотрудничество.
Теперь же, по большому счету, это все перечеркнуто. И главный вопрос — удастся ли как-то выбраться из этого тупика в двусторонних отношениях? И как скоро?
Вашингтон еще не определился до конца
Не забыли про Беларусь и по другую сторону океана: на днях американский Сенат
На тот момент прогресс в белорусско-американских отношениях выглядел впечатляющим. После ряда визитов высокопоставленных заокеанских чиновников, включая январский —
Но и тут отношения споткнулись на электоральных кампаниях, причем, что примечательно, в обеих странах. Белорусское руководство наверняка было бы радо сохранению в Белом доме статус-кво. Ведь сам Трамп отреагировал на внутриполитический кризис в Беларуси крайне индифферентно. Да и американские санкции оказались значительно менее масштабными, чем европейские.
Поэтому победа Джо Байдена, успевшего неоднократно отметиться весьма жесткими комментариями по белорусской теме, едва ли была воспринята в Минске с чувством глубокого удовлетворения.
С учетом позиции Байдена по Беларуси утверждение посла выглядит вроде бы не вполне логично. Вдобавок трудно не согласиться с Валерием Ковалевским, представителем Тихановской по международным делам, что деятельность зарубежных посольств в Минске сегодня фактически сведена к мониторингу, на котором вряд ли сильно скажется наличие или отсутствие полноценного главы миссии.
Впрочем, само по себе назначение посла не обязательно означает скорый его приезд в страну пребывания. Бывший посол США в Беларуси Кеннет Яловиц вообще допускает, что Фишер может руководить дипмиссией из Вильнюса.
В общем, позиция Вашингтона по Беларуси в деталях, скорее всего, пока не определена.
Минск: выбор вариантов невелик
Каковы же могут быть ответные действия белорусских властей в ситуации западного прессинга?
Многолетняя практика однозначно показывает, что в силу их специфических взглядов на принципы государственного устройства улучшение взаимодействия с западным миром никогда не ставилось основной целью. В большей степени оно использовалось в качестве противовеса чрезмерно настойчивым посягательствам Кремля на независимость Беларуси.
Вполне вероятно, что Минск предпримет новую попытку поиграть в геополитику и, не имея иных серьезных аргументов, поставит перед Западом вопрос: неужели вы хотите, чтобы в результате вашего давления Россия укрепила свои позиции в Беларуси (а то и вовсе ее поглотила)?
Возможно, кстати, что именно на такую перспективу намекал глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей. На недавней
В нынешних условиях Москва со своими явными имперскими амбициями остается, по сути, единственным защитником режима. Трудно определить, где проходит та грань, за которой он сочтет внешний и/или внутренний нажим смертельно для себя опасным и согласится на полную или частичную сдачу суверенитета, но такая грань существует.
Поэтому задача способствовать демократическим преобразованиям в Беларуси и при этом сохранить ее независимость простого решения, к сожалению, не имеет.
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Вполне вероятно, что Минск предпримет новую попытку поиграть в геополитику.
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