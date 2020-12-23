Член Координационного совета Ксения Луцкина находится в ИВС

Член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране журналист Ксения Луцкина находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба КС.





Накануне в КС сообщили, что Луцкина перестала выходить на связь. До этого она успела отправить экстренное тревожное сообщение. Геолокация ее телефона показала, что она находится дома, из чего в КС сделали вывод, что у нее дома проходит обыск. Впоследствии эта информация подтвердилась. В Координационном совете предположили, что приход силовиков может быть связан с серией обысков, которые 22 декабря провели у сотрудников «Пресс-клуба Беларусь».

«Вчера после обыска родственникам сказали, что Ксению забирают на Кальварийскую, 14. Это ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. — БелаПАН.). Соответственно, она задержана, скорее всего, ими и находится в ИВС. Сейчас адвокат едет туда подать уведомление о принятии защиты и ордер», — сообщает пресс-служба КС.

22 декабря основательницу «Пресс-клуба Беларусь» Юлию Слуцкую перехватили в минском аэропорту, когда она возвращалась с дочерью из Египта. В квартирах Слуцкой и программного директора организации Аллы Шарко прошли обыски. Обеих доставили в ДФР. Кроме того, перестали выходить на связь директор пресс-клуба Сергей Ольшевский и программный директор академии пресс-клуба Сергей Якупов. По имеющейся информации, вчера у них также прошли обыски.

Пресс-служба Комитета госконтроля сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

Следует отметить, что в настоящее время на допросе в Следственном комитете находится член основного состава КС, музыкант Владимир Пугач. Он был вызван на 9.30. Накануне, 22 декабря, в СК в течение четырех часов допрашивали еще одного члена основного состава КС — педагога, руководителя репетиторского центра «100 баллов» Евгения Ливянта, а на прошлой неделе — председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца и создателя и владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса. Они также входят в основной состав КС.

КС был создан в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. По факту создания КС и в отношении ряда его членов Генпрокуратура возбудила уголовные дела по нескольким статьям УК.