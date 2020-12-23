Источник материала: Хартия'97

Медики назвали полезное для здоровья количество шампанского 5 23.12.2020, 13:39

2,029

Специалисты поделились информацией накануне новогодних праздников.

В определенном количестве шампанское может быть полезным для здоровья – его потребление связано с проявлением позитивного психологического эффекта, констатируют врачи.

Специалисты называют полезным для здоровья количество шампанского, равное одному-двум бокалам, сообщает healthinfo.ua .

«Можете себе позволить один-два бокала за праздничным столом в новогоднюю ночь», - таково мнение врача-диетолога Фатимы Дзгоевой.

По словам другого эксперта, кандидата фармацевтических наук Анны Кошечкиной, в ограниченных дозах шампанское действительно может быть полезным.

«В небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией, оказывает важный психологический эффект», - сказала медик.

Кошечкина подчеркнула, что превышение того количества шампанского, которое было названо, прекращает полезное действие напитка. Врач указала на способность шампанского сильно пьянить, поскольку содержащийся в нем углекислой газ способствует быстрому усвоению алкоголя. Выпитое в большой дозировке оно может посодействовать интоксикации организма, угрожающей здоровью.

«Игристое вино противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам, людям с индивидуальной непереносимостью этого напитка», - подчеркнула врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .