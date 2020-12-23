Источник материала: UDF



Фото: Святослав Зоркий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дело Бабарико передадут в суд уже до нового года? Сам банкир еще не завершил ознакомление с материалами дела.

- Я думаю, что до конца этой недели обвиняемые и защитники закончат читать дело. Есть такая информация, что адвокаты намерены просить о продлении сроков ознакомления. Но вероятность того, что следователи согласятся на это, очень мала, - цитирует агентство Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела. По его словам, перед КГБ и Генпрокуратурой, надо полагать, не стоит задача затягивать сроки расследования.- Месяц - это, как правило, максимальный срок, во время которого идет ознакомление с делом, - сказал собеседник агентства.В свою очередь адвокатподтвердил Sputnik, что основной фигурант еще не завершил ознакомление с материалами.- Да, еще знакомится. Но других подробностей я не могу сказать, мы давали подписку о неразглашении, - сказал Лаевский. По его словам, в ближайшие дни защита Бабарико сделает официальное сообщение.По мнению источника, к концу января - началу февраля можно будет ожидать начала суда.Напомним, согласно материалам дела, которое ведет КГБ,обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных часть третьей статьи 430 и частью второй статьи 235 – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также «отмывании» средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно. Бабарико единственный фигурант, который вину не признал.