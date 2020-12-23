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Дело Бабарико передадут в суд уже до нового года?
Источник материала: UDF
Фото: Святослав Зоркий
- Я думаю, что до конца этой недели обвиняемые и защитники закончат читать дело. Есть такая информация, что адвокаты намерены просить о продлении сроков ознакомления. Но вероятность того, что следователи согласятся на это, очень мала, - цитирует агентство Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела. По его словам, перед КГБ и Генпрокуратурой, надо полагать, не стоит задача затягивать сроки расследования.
- Месяц - это, как правило, максимальный срок, во время которого идет ознакомление с делом, - сказал собеседник агентства.
В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский подтвердил Sputnik, что основной фигурант еще не завершил ознакомление с материалами.
- Да, еще знакомится. Но других подробностей я не могу сказать, мы давали подписку о неразглашении, - сказал Лаевский. По его словам, в ближайшие дни защита Бабарико сделает официальное сообщение.
По мнению источника, к концу января - началу февраля можно будет ожидать начала суда.
Напомним, согласно материалам дела, которое ведет КГБ, Виктор Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных часть третьей статьи 430 и частью второй статьи 235 – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также «отмывании» средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно. Бабарико единственный фигурант, который вину не признал.
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Сам банкир еще не завершил ознакомление с материалами дела.
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