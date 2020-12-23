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ГАИ Минска об ограничении скорости 50 км/ч: «На некоторых улицах города такая необходимость есть»

23.12.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в прошлом году МВД предлагало снизить скорость движения в городах до 50 км/ч. «На ряде улиц Минска такая необходимость присутствует», — считает начальник столичной ГАИ Сергей Бабич. Это мнение он высказал во время прямой линии в пресс-центре Sputnik, а также рассказал, как в будущем будут контролировать лихачей на дорогах.


Фото: Глеб Малофеев

Напомним, идею снизить скорость в населенных пунктах еще в прошлом году хотели записать в новые Правила дорожного движения, однако указ об этом так и не был подписан.

— Успокоение движения дает водителю больше времени на принятие правильных решений на дороге, поэтому, считаю это (ограничение скорости до 50 км/ч в городе — прим.ред.) целесообразным, — говорит начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. — Не на всех участках, на каркасных магистральных улицах от этого следует отказаться, но на ряде улиц, которые есть в городе Минске, такая необходимость присутствует.

При этом Сергей Бабич подчеркнул, что одним снижением скорости ограничиваться нельзя и речь не идет о том, чтобы просто поставить дорожные знаки с более низкой разрешенной скоростью.

— Это целый комплекс решений, которые включают в себя и оборудование лежащими полицейскими, и заужение проезжей части, и корректировку работы светофоров, чтобы потоку было комфортно двигаться, не создавая при этом никаких заторовых ситуаций, — пояснил начальник ГАИ Минска.

Рассказал Сергей Бабич и о том, что лихачей на столичных дорогах скоро будут контролировать не только с помощью стационарных камер:

— Планируем, что будем измерять скорость движения с автоматической фиксацией в потоке транспортных средств, в движении.

Напомним, такую практику, когда камеры скорости используются без предупреждающих знаков, в декабре начали применять на дорогах Минской области. Для этого датчики контроля скорости размещаются в патрульных машинах.

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Теги: Минск
 
 
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Начальник ГАИ Минска Сергей Бабич высказал свое мнение об идее ограничить скорость в городах 50 км/ч, а также рассказал, как в будущем будут контролировать лихачей...
 
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