В Гомеле нетрезвая компания избила администратора бара - в деле разбираются следователи

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Инцидент произошел накануне. Около 5 утра сотрудники Центрального отдела охраны выбыли на сработку тревожной кнопки в одно из кафе города. Оказалось, что компания парней отдыхала в заведении до самого утра. Администратор бара несколько раз предупредил мужчин о закрытии, а после попросил уйти. Выпившие посетители были крайне недовольны, перешли на оскорбления, а после и вовсе напали на работника, избили и порвали ему одежду. Агрессивными клиентами оказались трое неработающих гомельчан. Все задержаны.