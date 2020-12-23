ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Команда Пресс-клуба: «Столкнулись с атакой, но останемся верны своей миссии»

23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Представители Press Club Belarus, которые находятся на свободе, пишут, что им известно на обед 23 декабря.

Местонахождение всех задержанных сотрудников Пресс-клуба неизвестно. «Мы до сих пор ищем», – сказал адвокат Юлии Слуцкой Сергей Лепеш. Получить информацию в Департаменте финансовых расследований нам не удалось, сообщает команда Пресс-клуба.

Команда Пресс-клуба: «Столкнулись с атакой, но останемся верны своей миссии»

Юлия Слуцкая, основатель клуба

Дополняется, что почти сутки ни им, ни родственникам неизвестна судьба основателя Пресс-клуба Юлии Слуцкой, финансового директора Сергея Ольшевского, программного директора Аллы Шарко, программного директора Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, а также оператора Петра Слуцкого.

При этом отмечается, что академия продолжает работу: «С первого дня существования Пресс-клуб оставался верен своей миссии: поддерживать профессиональное медиасообщество, укреплять стандарты журналистики, насыщать доверием дискуссию между разными акторами на медиарынке, быть платформой для диалога профессионалов.

Все пять лет Пресс-клуб действовал прозрачно, открыто и законно. И только в 2020 году, когда мы выступили в поддержку тех медиа, которые испытывают давление за свою профессиональную деятельность, мы столкнулись с такой атакой. Но мы продолжим работать и останемся верны своей миссии».

Напомним, накануне прошли обыски в офисе Пресс-клуба и в квартирах задержанных. Позже стало известно, что они задержаны на 72 часа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители Press Club Belarus, которые находятся на свободе, пишут, что им известно на обед 23 декабря.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сябра Каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна знаходзіцца пад вартай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика