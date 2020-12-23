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Команда Пресс-клуба: «Столкнулись с атакой, но останемся верны своей миссии»
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Представители Press Club Belarus, которые находятся на свободе, пишут, что им известно на обед 23 декабря.
Местонахождение всех задержанных сотрудников Пресс-клуба неизвестно. «Мы до сих пор ищем», – сказал адвокат Юлии Слуцкой Сергей Лепеш. Получить информацию в Департаменте финансовых расследований нам не удалось, сообщает
Юлия Слуцкая, основатель клуба
Дополняется, что почти сутки ни им, ни родственникам неизвестна судьба основателя Пресс-клуба Юлии Слуцкой, финансового директора Сергея Ольшевского, программного директора Аллы Шарко, программного директора Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, а также оператора Петра Слуцкого.
При этом отмечается, что академия продолжает работу: «С первого дня существования Пресс-клуб оставался верен своей миссии: поддерживать профессиональное медиасообщество, укреплять стандарты журналистики, насыщать доверием дискуссию между разными акторами на медиарынке, быть платформой для диалога профессионалов.
Все пять лет Пресс-клуб действовал прозрачно, открыто и законно. И только в 2020 году, когда мы выступили в поддержку тех медиа, которые испытывают давление за свою профессиональную деятельность, мы столкнулись с такой атакой. Но мы продолжим работать и останемся верны своей миссии».
Напомним, накануне прошли
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Представители Press Club Belarus, которые находятся на свободе, пишут, что им известно на обед 23 декабря.
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