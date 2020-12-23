|
Дело "Пресс-клуба": задержаны пять человек, в том числе сын Юлии Слуцкой
Источник материала: Партизан
Как мы уже сообщали, вчера прошли обыски в офисе «Пресс-клуба» и у сотрудников, в Национальном аэропорту задержали основательницу журналистской мастерской Юлию Слуцкую. Но не только ее.
Дочь Юлии Слуцкой Александра сообщила
Основательница "Пресс-клуба», журналистка Юлия Слуцкая
Сотрудник "Пресс-клуба» и сын Юлии Петр Слуцкий
Программный директор "Пресс-клуба" Алла Шарко
Директор "Пресс-клуба" Сергей Ольшевский
Директор " Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов.
Как рассказала дочь Юлии Слуцкой Александра, на настоящий момент неизвестно, где находятся задержанные. Их не могут найти родные. По прежней информации, их задержали на 72 часа.
В КГК вчера поздно вечером сообщили, что "проводится проверка по факту нарушения налогового законодательства".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как мы уже сообщали, вчера прошли обыски в офисе «Пресс-клуба» и у сотрудников, в Национальном аэропорту задержали основательницу журналистской мастерской Юлию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)