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Дело "Пресс-клуба": задержаны пять человек, в том числе сын Юлии Слуцкой

23.12.2020 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как мы уже сообщали, вчера прошли обыски в офисе «Пресс-клуба» и у сотрудников, в Национальном аэропорту задержали основательницу журналистской мастерской Юлию Слуцкую. Но не только ее.

Дело "Пресс-клуба": задержаны пять человек, в том числе сын Юлии Слуцкой
Дочь Юлии Слуцкой Александра сообщила Радио Свобода, что по состоянию на 23 декабря задержаны:

Основательница "Пресс-клуба», журналистка Юлия Слуцкая

Сотрудник "Пресс-клуба» и сын Юлии Петр Слуцкий

Программный директор "Пресс-клуба" Алла Шарко

Директор "Пресс-клуба" Сергей Ольшевский

Директор " Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов.

Как рассказала дочь Юлии Слуцкой Александра, на настоящий момент неизвестно, где находятся задержанные. Их не могут найти родные. По прежней информации, их задержали на 72 часа.

В КГК вчера поздно вечером сообщили, что "проводится проверка по факту нарушения налогового законодательства".
 
 
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Как мы уже сообщали, вчера прошли обыски в офисе «Пресс-клуба» и у сотрудников, в Национальном аэропорту задержали основательницу журналистской мастерской Юлию...
 
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