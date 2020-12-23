Тренер по дзюдо получил 15 суток за прогулку на велосипеде и объявил голодовку

В середине декабря белорусские спортсмены, оказавшиеся на сутках из-за своей гражданской позиции, записали мощное мотивирующее видео о событиях в Беларуси.









Одним из участников ролика стал мастер спорта по дзюдо и основатель гомельского клуба единоборств PRIDE CLUB Константин Полей. В клубе Полея занимаются порядка тысячи учеников.





Причем наравне с обычными пацанами и девчонками под его руководством работает больше 60 ребят с расстройством аутистического спектра. Тренер называет таких бойцов «группой счастья».





Осенью Константин, одним из первым подписавший письмо спортсменов за честные выборы, оказался за решеткой лишь потому, что 16 августа проехался по центру Гомеля на велосипеде.





Суд посчитал это участием в несанкционированном массовом мероприятии и наказал спортсмена арестом в 15 суток. В знак протеста Полей объявил голодовку.





Специально для канала «ЧестнОК» Александр Ивулин связался с бойцом, чтобы понять, как можно две недели обходиться без еды, но сохранить силу духа.





Интересные рассуждение о выборах и письмах спортсменов прилагаются.











