ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тренер по дзюдо получил 15 суток за прогулку на велосипеде и объявил голодовку

23.12.2020 14:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как прожить 15 суток без еды и сохранить силу духа. Лайфхаки от Константина Полея.

Тренер по дзюдо получил 15 суток за прогулку на велосипеде и объявил голодовку
Константин Полей со своими учениками
В середине декабря белорусские спортсмены, оказавшиеся на сутках из-за своей гражданской позиции, записали мощное мотивирующее видео о событиях в Беларуси. 


Одним из участников ролика стал мастер спорта по дзюдо и основатель гомельского клуба единоборств PRIDE CLUB Константин Полей. В клубе Полея занимаются порядка тысячи учеников. 

Причем наравне с обычными пацанами и девчонками под его руководством работает больше 60 ребят с расстройством аутистического спектра. Тренер называет таких бойцов «группой счастья». 

Осенью Константин, одним из первым подписавший письмо спортсменов за честные выборы, оказался за решеткой лишь потому, что 16 августа проехался по центру Гомеля на велосипеде. 

Суд посчитал это участием в несанкционированном массовом мероприятии и наказал спортсмена арестом в 15 суток. В знак протеста Полей объявил голодовку. 

Специально для канала «ЧестнОК» Александр Ивулин связался с бойцом, чтобы понять, как можно две недели обходиться без еды, но сохранить силу духа. 

Интересные рассуждение о выборах и письмах спортсменов прилагаются. 
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как прожить 15 суток без еды и сохранить силу духа. Лайфхаки от Константина Полея.
 
Новости дня
Новости разные
 
«КиноПоиск HD» рассказал о предпочтениях белорусов в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика