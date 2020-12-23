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Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)

23.12.2020 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Тот, кто хоть раз в жизни готовил что-то посерьезнее яичницы, наверняка сталкивался с проблемой «ожидание и реальность» (хотя и яичницу тоже пожарить непросто). Ведь глядишь на рецепт — там все понятно, очевидно и выполнимо. Начинаешь смешивать, замешивать и печь — выходит какая-то ерунда. Иногда до такой степени странная, что получается шедевр.

В очередной подборке Boredpanda как раз такие вот «шедевры» — страшненькие тортики, которые хотели стать ежиком, а получился «йож».

Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Чем дольше смотришь на эти торты, тем больше уверенности в том, что все так и задумывалось
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Наверняка за каждым таким творением стоит какая-то своя драматичная история
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
И мы уверены, что хоть торты и неказисты, на вкус они могут оказаться очень даже ничего
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Если, конечно, с рецептурой ничего не напутал повар
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
А эта тварь даже вызывает симпатию
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Главный вопрос: почему у них всех такие страшные и человечьи зубы? Может, это современный Соник?
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Этот даже получился. Наверное, так как мы не знаем, какая была задумка
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Благодаря свечке ситуацию удалось исправить. А заодно получился неплохой персонаж для фильма ужасов
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
А это то ли еж, то ли Чужой... Голова Чужого... Надпись шоколадом (?) на столе как бы намекает
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Дешево, сердито, страшно — девиз нашей кондитерской
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Очень непростая ситуация, хотя носатые ежи встречаются
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Ежиная (или ежовая) семья. Мелкий получился смешным
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Если наладить производство таких тортов, наверняка от покупателей отбоя не будет
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
...
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Ну, даже с натяжкой это не похоже на ежа
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
Надеюсь, он не из манной каши с какао
Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)
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Тот, кто хоть раз в жизни готовил что-то посерьезнее яичницы, наверняка сталкивался с проблемой «ожидание и реальность» (хотя и яичницу тоже пожарить непросто)....
 
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