Хотелось тортик в виде ежика, а получилось это (19 фото)

Источник материала: Onliner

Тот, кто хоть раз в жизни готовил что-то посерьезнее яичницы, наверняка сталкивался с проблемой «ожидание и реальность» (хотя и яичницу тоже пожарить непросто). Ведь глядишь на рецепт — там все понятно, очевидно и выполнимо. Начинаешь смешивать, замешивать и печь — выходит какая-то ерунда. Иногда до такой степени странная, что получается шедевр.

В очередной подборке Boredpanda как раз такие вот «шедевры» — страшненькие тортики, которые хотели стать ежиком, а получился «йож».



Чем дольше смотришь на эти торты, тем больше уверенности в том, что все так и задумывалось



Наверняка за каждым таким творением стоит какая-то своя драматичная история



И мы уверены, что хоть торты и неказисты, на вкус они могут оказаться очень даже ничего



Если, конечно, с рецептурой ничего не напутал повар



А эта тварь даже вызывает симпатию







Главный вопрос: почему у них всех такие страшные и человечьи зубы? Может, это современный Соник?



Этот даже получился. Наверное, так как мы не знаем, какая была задумка



Благодаря свечке ситуацию удалось исправить. А заодно получился неплохой персонаж для фильма ужасов



А это то ли еж, то ли Чужой... Голова Чужого... Надпись шоколадом (?) на столе как бы намекает



Дешево, сердито, страшно — девиз нашей кондитерской



Очень непростая ситуация, хотя носатые ежи встречаются



Ежиная (или ежовая) семья. Мелкий получился смешным







Если наладить производство таких тортов, наверняка от покупателей отбоя не будет



...



Ну, даже с натяжкой это не похоже на ежа



Надеюсь, он не из манной каши с какао



«Я тебя съем!»