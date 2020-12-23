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Финансовая милиция опечатала популярный прокат фототехники Photobuba

23.12.2020 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера на дверях популярного минского сервиса по прокату фото- и видеотехники Photobuba появился кусок прозрачного скотча с бумажкой. На бумажке — печать УДФР. Сотрудники фирмы перестали отвечать на звонки. Сегодня контора так и не открылась.

Двери офиса по Захарова, 29а по-прежнему закрыты. На корпоративной странице в соцсети теперь висит сообщение с верой в то, что все наладится.

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Вчера на дверях популярного минского сервиса по прокату фото- и видеотехники Photobuba появился кусок прозрачного скотча с бумажкой. На бумажке — печать УДФР....
 
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