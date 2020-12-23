В Норильске –48. Жители показали, что происходит с крутым кипятком на морозе

Источник материала: Onliner

Когда белорус жалуется, что ему холодно, где-то за Полярным кругом громко смеется житель Норильска. Зима в Норильске длится почти весь год, ночь — полтора месяца, и если вы хотите узнать, что такое «холодно», то лучшего города на земле, пожалуй, не найти. Прямо сейчас в Норильске –42°С, а на днях температура опускалась до –48°С. Но даже в такую погоду северяне находят чем себя развлечь. В частности, устраивают эксперименты с кипятком, который за мгновение превращается в снег.