Audi тестирует новый RS3 мощностью более 400 л. с.

Источник материала: Onliner

Недавно в Европе стартовали продажи Audi A3 четвертого поколения. Машина интересная, но многие фанаты Audi ждут самую мощную версию данной модели — RS3. Немцы как раз проводят зимние испытания «заряженного» хетчбэка.





Шпионские снимки Audi RS3 третьего поколения опубликовал портал Autoevolution . Судя по всему, машина полностью готова к серийному выпуску и проходит сейчас цикл финальных тестов. Фотографии были сделаны на севере Швеции. Скудный камуфляж не мешает рассмотреть основные отличия RS3 от базовой модели. Мощный хетчбэк получит другую бамперную группу, спортивные «юбки», огромные патрубки выпускной системы и увеличенный спойлер. Отличаться будут и колесные диски.





Полный привод у нового Audi RS3 будет таким же, как у предшественника, так как машина не сменила платформу. Основной привод получит передняя ось, и никаких «дрифт-режимов» здесь не будет. В основе модели лежит архитектура MQB Evo, которая также используется на новых Volkswagen Golf VIII, Seat Leon и Skoda Octavia.





В движение машину приводит 2,5-литровый турбомотор мощностью порядка 420 л. с. Есть предположения, что новый RS3 будет быстрее, чем нынешние RS4 и RS5, и в то же время подарит больше удовольствия от езды за счет более легкого кузова и компактных размеров. Скорее всего, 5-цилиндровый двигатель, устанавливающийся на RS3, доживает свои последние годы. Премьера новинки состоится весной 2021 года.