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Audi тестирует новый RS3 мощностью более 400 л. с.
Источник материала: Onliner
Недавно в Европе стартовали продажи Audi A3 четвертого поколения. Машина интересная, но многие фанаты Audi ждут самую мощную версию данной модели — RS3. Немцы как раз проводят зимние испытания «заряженного» хетчбэка.
Шпионские снимки Audi RS3 третьего поколения опубликовал портал
Полный привод у нового Audi RS3 будет таким же, как у предшественника, так как машина не сменила платформу. Основной привод получит передняя ось, и никаких «дрифт-режимов» здесь не будет. В основе модели лежит архитектура MQB Evo, которая также используется на новых Volkswagen Golf VIII, Seat Leon и Skoda Octavia.
В движение машину приводит 2,5-литровый турбомотор мощностью порядка 420 л. с. Есть предположения, что новый RS3 будет быстрее, чем нынешние RS4 и RS5, и в то же время подарит больше удовольствия от езды за счет более легкого кузова и компактных размеров. Скорее всего, 5-цилиндровый двигатель, устанавливающийся на RS3, доживает свои последние годы. Премьера новинки состоится весной 2021 года.
бежевый, седан, дизель 1.9 л, механическая, полный привод
серый, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
черный, седан, бензин 2.3 л, механическая, передний привод
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Недавно в Европе стартовали продажи Audi A3 четвертого поколения. Машина интересная, но многие фанаты Audi ждут самую мощную версию данной модели — RS3. Немцы как раз...
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