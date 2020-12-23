Павел Дуров планирует монетизировать Telegram в 2021 году

Источник материала: Ежедневник

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что число пользователей сервиса приближается к 500 млн. Из-за этого значительно возрастают расходы на серверы и трафик. По словам Дурова, ранее он финансировал компанию из собственных сбережений.

«Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения», –сообщил основатель мессенджера в своем блоге.

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы», — отметил Дуров.

Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, ждут перемены. «Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», — пояснил Дуров.

При этом бизнесмен подчеркнул, что не будет продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.