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Павел Дуров планирует монетизировать Telegram в 2021 году
23.12.2020 15:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что число пользователей сервиса приближается к 500 млн. Из-за этого значительно возрастают расходы на серверы и трафик. По словам Дурова, ранее он финансировал компанию из собственных сбережений.
«Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения», –сообщил основатель мессенджера в своем блоге.
«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы», — отметил Дуров.
Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, ждут перемены. «Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», — пояснил Дуров.
При этом бизнесмен подчеркнул, что не будет продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что число пользователей сервиса приближается к 500 млн. Из-за этого значительно возрастают расходы на серверы и трафик. По словам...
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