Романчук: даже минимальное снижение ВВП для Беларуси имеет огромную цену

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Романчук: даже минимальное снижение ВВП имеет огромную цену

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ №480 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ ориентирован на рост реальных располагаемых денежных доходов населения на уровне 101,6%, (в сравнении с 2020 годом), безработица не должна превысить 4,2-4,4%, кроме того, должно быть введено не менее 1 млн. кв.м жилья, строящегося с господдержкой, также впервые установлен показатель удержания роста цен на социально значимые товары на уровне не более 104,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года).

Своим мнением о выполнении параметров 2020 года и перспективах 2021-го со слушателями радио Sputnik поделился известный белорусский экономист Ярослав Романчук.

"Еще в середине года правительство обещало выполнить прогнозы этого года, но этого не случилось. Объективно у нас нет источников роста, даже нынешнее минимальное снижение ВВП имеет огромную цену. Сегодня необходимо работать ответственно, считать деньги и думать, как раскрепостить экономику и создать эти новые источники роста", ― считает экономист.

Комментарий известного белорусского экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

*Мнение собеседника может не совпадать с позицией редакции Sputnik.

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