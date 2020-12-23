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Романчук: даже минимальное снижение ВВП для Беларуси имеет огромную цену
23.12.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ №480 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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Своим мнением о выполнении параметров 2020 года и перспективах 2021-го со слушателями радио Sputnik поделился известный белорусский экономист Ярослав Романчук.
"Еще в середине года правительство обещало выполнить прогнозы этого года, но этого не случилось. Объективно у нас нет источников роста, даже нынешнее минимальное снижение ВВП имеет огромную цену. Сегодня необходимо работать ответственно, считать деньги и думать, как раскрепостить экономику и создать эти новые источники роста", ― считает экономист.
Комментарий известного белорусского экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
*Мнение собеседника может не совпадать с позицией редакции Sputnik.
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Пора раскрепостить экономику и создать новые источники роста, считает известный белорусский экономист Ярослав Романчук.
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