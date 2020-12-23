Какая погода будет на католические Сочельник и Рождество

Несмотря на большие проблемы с эпидемиологической ситуацией в стране, завтра-послезавтра многие католики на Сочельник и Рождество пойдут в костел.





В этой связи необходимо знать, какой будет погода 24-25 декабря.

По прогнозам синоптиков: