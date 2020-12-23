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Какая погода будет на католические Сочельник и Рождество
Источник материала: Навiны
Несмотря на большие проблемы с эпидемиологической ситуацией в стране, завтра-послезавтра многие католики на
В этой связи необходимо знать, какой будет погода 24-25 декабря.
По прогнозам синоптиков:
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Несмотря на большие проблемы с эпидемиологической ситуацией в стране, завтра-послезавтра многие католики на Сочельник и Рождество пойдут в костел.
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