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Какая погода будет на католические Сочельник и Рождество

23.12.2020 15:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на большие проблемы с эпидемиологической ситуацией в стране, завтра-послезавтра многие католики на Сочельник и Рождество пойдут в костел.

Какая погода будет на католические Сочельник и Рождество

В этой связи необходимо знать, какой будет погода 24-25 декабря.

По прогнозам синоптиков:

  • в четверг днем во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег), ветер умеренный (по востоку порывистый), температура воздуха -1..+5°С (по юго-западу +6..+9°С);
  • в пятницу ночью и днем выпадут осадки (дождь, мокрый снег), ветер южный с переходом на северо-западный умеренный (днем порывистый), температура воздуха в течение суток 0..+5°С.
 
 
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Несмотря на большие проблемы с эпидемиологической ситуацией в стране, завтра-послезавтра многие католики на Сочельник и Рождество пойдут в костел.
 
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