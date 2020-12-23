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Бизнесмен: «Надо помнить, что и на камнях растут деревья»
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Оптимистичный прогноз эксперта на следующий год.
Иллюстративный снимок. Фото Инна Сягайло (Сухова), National Geographic
Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко считает, что в ближайшее время на государственных предприятиях могут произойти массовые увольнения и сокращения.
— И всем, кто наверху, будет очень удобно списывать свои «косяки» предыдущих лет — отсутствие системных реформ, переизбыток трудящихся, завалы на складе — под санкции.
Потому что, не изменив подход к производству, ничего не будет. Многие заводы уже сейчас, согласно статистике, могут не работать от четырех месяцев и больше, забитые склады — это всегда потери.
Инфляционные ожидания у людей очень высокие, уже говорят, что после Нового года доллар будет стоить 3,2 рубля. Государство начнет увольнения, сокращение «излишков» народа, — отметил Малашко на
Специалист в области бизнеса, реально оценив экономическую ситуацию в стране, допускает, что белорусы смогут достаточно быстро восстановить экономику после ухода Лукашенко. Вот каким он видит развитие ситуации:
— Сложнее всего сейчас будет государственным предприятиям. Малому и среднему бизнесу будет не так тяжело, потому что есть те, кто, несмотря ни на что, развиваются.
Я им всем говорю: то, что здесь происходит, напоминает образование алмаза, когда он формируется под давлением. У нас сейчас появляется тот бизнес, который можно рассматривать как алмазы. На самом деле малые предприятия сейчас очень меняются, большие — не так, а государственные не меняются совсем.
Наверху идет активное разваливание всего, что есть. Тотальная неопределенность на всех уровнях, естественно, приведет к сложным условиям, но надо помнить, что и на камнях растут деревья.
После ухода Лукашенко мы быстро сможем восстановить экономику, у нас достаточно много хороших наработок и специалистов. Плюс поддержка всего мира. Очевидно, что и Россия быстро «переобуется» и предложит новые преференции.
Но, главное, надо меньше рассчитывать на кого-то, а больше на себя. Я уверен в том, что у белорусов великое будущее. Следующий год не станет мега-прорывом, но, по моему прогнозу, мы сможем увидеть очень интересные изменения, которые коснутся экономики. Можете не верить, но в начале 2020-го никто не верил и в наше общество!
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Оптимистичный прогноз эксперта на следующий год.
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