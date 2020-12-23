«Представился сотрудником Беларусбанка». 6 уголовных дел завели из-за кражи денег с банковских карт

Источник материала: Tut.by

В Минской области завели 6 уголовных дел из-за хищения денег с банковских карточек. Об этом сообщают в УСК по Минской области. При этом речь идет о мошенничествах с денежными средствами, которые завершили за минувшие выходные — 19 и 20 декабря. Ранее мы уже писали о том, что в Беларуси вновь активизировались банковские мошенники. Схема старая: мошенник представляется сотрудником банка и пытается выведать у жертвы данные ее карточки или данные для входа в интернет-банк. Мошенники звонят не по телефону, а через Viber и Telegram.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

«Только за прошедшие выходные следователи Минской области возбудили 6 уголовных дел о хищении денежных средств лицами, представлявшимися сотрудниками банков. За 19−20 декабря текущего года по возбужденным уголовным делам общий ущерб, причиненный шести жителям области за два дня, составил почти 7000 рублей, — сообщают в УСК по Минской области. — Наиболее распространенный повод — якобы имевшее место списание денежных средств потерпевшего. Для отмены такой операции у владельца карт-счета просят сообщить номер карты, имя владельца, срок действия, код безопасности (cvv-код, размещенный на обратной стороне карты)».

К примеру, 63-летней жительнице Дзержинского района по телефону позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником Беларусбанка. «Он сообщил, что по карт-счету женщины произошло списание денежных средств. Для того, чтобы отменить эту операцию, ей необходимо сообщить реквизиты банковской карты. Потерпевшая указала данные сведения, после чего у нее с карт-счета были похищены почти 1200 рублей», — рассказывают подробности в УСК по Минской области.

Во всех случаях уголовные дела заводили по ст. 212 (Хищение с использованием компьютерной техники) Уголовного кодекса Беларуси. Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.

В УСК по Минской области советуют не передавать никому реквизиты своих банковских платежных карт, не сообщать в мессенджерах (Viber, Telegram, Whatsapp) и по телефону данные реквизиты посторонним лицам, а при подозрительных финансовых операциях обратиться в отделение банка. Из других советов — подключить услугу СМС-уведомления.