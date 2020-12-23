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Прогноз на 2021 год: доходы людей должны вырасти на 1,6%, цены — меньше чем на 5%

23.12.2020 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

22 декабря Александр Лукашенко подписал указ №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год». Документ, в частности, предполагает рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 101,6 % (к 2020 году). Безработица определена на уровне 4,2—4,4%. О новых планах информирует сайт Pravo.by.

Также в будущем году планируется достигнуть 101,8% ВВП.

Цены на социально значимые товары намерены удержать на уровне не выше 104,9% (декабрь 2021-го к декабрю 2020-го). В данном случае целевой параметр устанавливается ниже уровня общей инфляции (5%).

 
 
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22 декабря Александр Лукашенко подписал указ №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год». Документ, в...
 
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