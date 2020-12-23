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Портал tut.by обжаловал решение суда о лишении его статуса СМИ

23.12.2020 15:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Портал tut.by подал жалобу на судебное решение о лишении его статуса сетевого издания, не исключено, что её рассмотрят ещё в текущем году.

"Мы обжаловали вынесенное решение экономического суда Минска. Жалоба в апелляционную инстанцию суда изложена на пяти листах", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Тут Бай Медиа" Людмила Чекина.

В жалобе указано, что с точки зрения портала, "судом было допущено неправильное применение норм материального и процессуального права". "Также мы считаем, что в решении суда допущена недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела. В жалобе мы указываем, что были нарушены принципы ограничения свободы получения и распространения информации, предусмотренные конституцией", - добавила Чекина.

Она не исключила того, что суд может рассмотреть жалобу еще в этом году.

Как сообщалось, в конце сентября министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, из-за чего портал мог лишиться статуса СМИ. 

Основанием стали ранее вынесенные предупреждения Мининформа. Ведомство высказывало претензии по поводу материалов о проведении выборов, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и дела, заведенного на дочь одного из редакторов портала.

В ноябре судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда признала недействительным одно из трех предупреждений Мининформа, остальные предупреждения и юридические последствия лишения статуса СМИ остались в силе.

3 декабря Экономический суд Минска лишил портал статуса СМИ.

Сетевое издание tut.by зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ.
 
Теги: Минск
 
 
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Портал tut.by подал жалобу на судебное решение о лишении его статуса сетевого издания, не исключено, что её рассмотрят ещё в текущем году.
 
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