|
Три белоруски попали в основную сетку Australian Open
Источник материала: Партизан
Три белорусские теннисистки Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович попали в основную сетку Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщается на сайте турнира Большого шлема.
Основной турнир мужской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису состоится с 8 по 21 февраля 2021 года в Мельбурне. Квалификация пройдет 10-13 января в Дохе.
Далее в период с 15 по 31 января теннисисты, которые пробьются в основную сетку Australian Open, отправятся в Австралию и пройдут 14-дневный карантин.
В "основе" женской сетки сыграют Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Еще одна белоруска – Ольга Говорцова – попытается отобраться на соревнования через квалификацию.
В мужской сетке место в "основе" у Егора Герасимова. Илья Ивашко под номером четыре с "списке ожидания".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три белорусские теннисистки Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович попали в основную сетку Открытого чемпионата Австралии (Australian Open),...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)