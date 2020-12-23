|
Цинизм дня: что ответила прокуратура на заявление правозащитников о пытках Хижинковой
Источник материала: Партизан
Прокуратура Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой
Как сообщает РОО «
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Денис Шаповалов (на фото выше) сослался на отсутствие документов, подтверждающих полномочия правозащитников на представление интересов Ольги Хижинковой.
Хотя в правовом государстве прокуратура обязана была без всяких заявлений назначить проверку только на основании материалов в СМИ.
Но, как известно, мы уже давно живем в государстве правового дефолта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой
|
Свежие газеты
Архив (Разное)