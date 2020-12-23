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Цинизм дня: что ответила прокуратура на заявление правозащитников о пытках Хижинковой

23.12.2020 15:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой

Как сообщает РОО «Правовая инициатива», несмотря на публикации в СМИ об ужасных условиях содержания Ольги, прокуратура заявление проигнорировала, ограничившись отпиской.



Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Денис Шаповалов (на фото выше) сослался на отсутствие документов, подтверждающих полномочия правозащитников на представление интересов Ольги Хижинковой. 



Хотя в правовом государстве прокуратура обязана была без всяких заявлений назначить проверку только на основании материалов в СМИ. 

Но, как известно, мы уже давно живем в государстве правового дефолта.
 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой
 
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