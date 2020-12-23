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Стань политинформатором в своем коллективе!

23.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стань политинформатором в своем коллективе!

  • 23.12.2020, 15:22
Стань политинформатором в своем коллективе!
Фото: ТАСС

Должность вакантна и на добровольных началах

Читатель Telegram-канала «Баста!» предлагает больше посвящать время разговорам о политике на своих рабочих местах:

- Политинформационные пятиминутки были во времена развитого социализма в рабочих коллективах.

Сейчас это нужно «внедрять» сплошь и рядом в своих небольших коллективах, отделах, бригадах.

Зачем спросите вы, когда есть Интернет с его телеграмом и телеграфом?

Отвечу.

Люди, особенно в небольших городах, немного аполитичны и порой живут по старинке и по привычке, дом-работа-дом, а некоторые нужно признать просто ленятся следить за новостями.

Вот поэтому, нужно пока зима, пока затишье, «возрождать» должности политинформаторов в своих небольших трудовых коллективах, будь то это отдел, бригада или офис.

Как говориться должность вакантна и на добровольных началах, но это все вернется сторицей!

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Теги: Новости
 
 
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Должность вакантна и на добровольных началах
 
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