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Стань политинформатором в своем коллективе!
Источник материала: Хартия'97
Стань политинформатором в своем коллективе!
Должность вакантна и на добровольных началах
Читатель Telegram-канала
- Политинформационные пятиминутки были во времена развитого социализма в рабочих коллективах.
Сейчас это нужно «внедрять» сплошь и рядом в своих небольших коллективах, отделах, бригадах.
Зачем спросите вы, когда есть Интернет с его телеграмом и телеграфом?
Отвечу.
Люди, особенно в небольших городах, немного аполитичны и порой живут по старинке и по привычке, дом-работа-дом, а некоторые нужно признать просто ленятся следить за новостями.
Вот поэтому, нужно пока зима, пока затишье, «возрождать» должности политинформаторов в своих небольших трудовых коллективах, будь то это отдел, бригада или офис.
Как говориться должность вакантна и на добровольных началах, но это все вернется сторицей!
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Должность вакантна и на добровольных началах
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