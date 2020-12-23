Власти не зарегистрировали иностранные пожертвования на лечение пострадавших в августе. Их придется вернуть

Источник материала: Tut.by

Иностранные пожертвования на проект «Центр медпомощи для пострадавших во время мирных демонстраций», деньги на который собирали на платформе «Имена», не были зарегистрированы Департаментом по гуманитарной деятельности. Теперь их нужно вернуть жертвователям, общая сумма — 89 117 рублей. Об этом сообщила основательница платформы Катерина Синюк. По ее словам, это первый случай в практике «Имен», когда иностранные пожертвования не были зарегистрированы департаментом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Суть этого проекта в том, что мы с помощью пожертвований помогаем оплачивать лечение как в Беларуси, так и за рубежом, лекарства, часто дорогостоящие, реабилитацию, медицинское оборудование. Категория пострадавших — среднетяжелые или тяжелые. Это люди, которые больше всех пострадали во время августовских событий, — объясняет Катерина Синюк. — Конечно, такое решение для нас очень неприятно. На телеканалах говорят не делать из здравоохранения и медицины политику, но получается, что не всех граждан можно лечить. Это как-то противоречит заявленному. Кроме того, в декрете «Об иностранной безвозмездной помощи» среди целей ее получения прописана в том числе медицинская помощь. Но в этот раз в Департаменте по гуманитарной деятельности сослались на постановление Совмина, из которого можно понять, что-либо решение приняла межведомственная комиссия, либо департамент отказал на основе решения других госорганов. Почему было принято такое решение, нам не объяснили.

По закону документы на регистрацию иностранных пожертвований могут отправить на доработку, поясняет Катерина Синюк. То есть департамент может дать время на исправление каких-либо ошибок, недочетов или целей использования. После этого можно повторно подать документы на регистрацию. Если и после этого иностранные пожертвования не регистрируют, то они подлежат возврату отправителю.

— Но в нашем случае департамент не присылал пакет документов на исправление недочетов, нам сразу отказали в регистрации. До конца года мы разберемся с процедурой возврата, и тогда будут понятны сроки. По другим проектам деньги регистрируют, то есть сегодня это единственный проект, когда иностранным жертвователям деньги надо будет вернуть, — подчеркивает Катерина Синюк.

Общая сумма иностранных пожертвований в рамках сбора на медподмощь для пострадавших во время мирных демонстраций составила 89 117 рублей. Эту сумму предстоит перечислить 542 пользователям из 30 стран.

— Это обычные люди, которые просто хотели помочь. У каждого платежа есть уникальный номер, поэтому какой-то технической проблемы вернуть деньги, я думаю, не будет, — говорит Катерина Синюк. — Иностранные пожертвования составляют порядка 8% от общей суммы сбора (1 169 669 рублей. — Прим. ред.). Белорусские пожертвования мы можем использовать по назначению, уже несколько месяцев оплачиваем за счет них все медицинские услуги и процедуры и сможем делать это и дальше, потому что денег собрано немало. Хорошо, что такую сумму смогли собрать именно люди внутри Беларуси.