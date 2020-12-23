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Группа «Кино» выпустила еще один клип, в этот раз с рисунками Виктора Цоя
Источник материала: Tut.by
Группа «Кино» выпустила клип на песню «Это не любовь». Видео состоит из кадров выступления музыкантов, а также из рисунков Виктора Цоя,
Оригинальная аранжировка песни 1985 года была перезаписана современным составом коллектива, а вокал позаимствовали из оригинального трека и отреставрировали. В клипе активная графика — это рисунки Виктора Цоя, а его основа — выступление группы.
В записи обновленной версии участвовали Юрий Каспарян, Александр Титов, Дмитрий Кежватов и Олег Шунцов. Режиссером видео выступил Даниил Сальхов, работавший с «Би-2».
Это не первый клип, который вышел после воссоединения группы. В конце мая участники «Кино»
Напомним, концерт обновленного состава группы «Кино» должен был пройти 7 ноября 2020 года, но его
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Группа «Кино» выпустила клип на песню «Это не любовь». Видео состоит из кадров выступления музыкантов, а также из рисунков Виктора Цоя, пишет «Фонтанка».
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