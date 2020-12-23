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Группа «Кино» выпустила еще один клип, в этот раз с рисунками Виктора Цоя

23.12.2020 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа «Кино» выпустила клип на песню «Это не любовь». Видео состоит из кадров выступления музыкантов, а также из рисунков Виктора Цоя, пишет «Фонтанка».

Оригинальная аранжировка песни 1985 года была перезаписана современным составом коллектива, а вокал позаимствовали из оригинального трека и отреставрировали. В клипе активная графика — это рисунки Виктора Цоя, а его основа — выступление группы.

В записи обновленной версии участвовали Юрий Каспарян, Александр Титов, Дмитрий Кежватов и Олег Шунцов. Режиссером видео выступил Даниил Сальхов, работавший с «Би-2».

Это не первый клип, который вышел после воссоединения группы. В конце мая участники «Кино» выпустили ролик на песню «Мама, мы все тяжело больны». Это лайв, записанный во время одной из репетиций накануне осеннего тура. В видео также использована компьютерная графика и архивные записи выступлений с Виктором Цоем. А в октябре публика увидела «Попробуй спеть вместе со мной». Он также состоит из архивных кадров, где появляется погибший Виктор Цой.

Напомним, концерт обновленного состава группы «Кино» должен был пройти 7 ноября 2020 года, но его перенесли на три месяца, на февраль 2021. «2020-й год меняет наши планы», — сообщили организаторы выступления.

Концерт группы «Кино»

Когда: 7 февраля 2021 года
Где: «Минск-Арена»
Сколько: от 45 до 130 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Группа «Кино» выпустила клип на песню «Это не любовь». Видео состоит из кадров выступления музыкантов, а также из рисунков Виктора Цоя, пишет «Фонтанка».
 
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