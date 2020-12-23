Осторожно, стены раздвигаются: что бывает, когда за строительство дома берется физик

Источник материала: Tut.by

Голландец Каспар Шолс был простым физиком и не планировал осваивать профессию архитектора. В 2016 году он построил в саду матери бюджетный сборный сарай. Фишкой домика стали сдвижные стены. Как пишет archdaily, благодаря этому изобретению Каспар получил стипендию для обучения в Архитектурной Ассоциации Лондона, где он продолжил совершенствовать необычную конструкцию. Смотрите, что у него получилось.





В Лондоне Каспар стал претворять в жизнь идею создать новый дизайн жилья, основанный на принципах Garden House.





— Я хотел спроектировать продаваемый, полностью пригодный для проживания дом, квартиру, которую можно было бы построить и перестроить в любой точке мира, рассказывает он. — Я нашел людей, которые поддержали меня не только на словах, но и были готовы финансово инвестировать в этот новый дизайн под названием ANNA. Это привело к появлению большего количества прототипов, в которых мы экспериментировали с более практическим использованием.





В собранном виде дом Anna кажется простым каркасником с двускатной крышей. Но это впечатление обманчиво. Стены постройки можно сдвигать и раздвигать благодаря четырем направляющим (рельсам). Коробка состоит из четырех мобильных частей, каждая из которых представляет собой три стены и двускатную крышу. Первые две части имеют стеклянные стены и крышу, две другие — глухие стены и стальную крышу.

Конструктив дома собирали из экологически чистых материалов. Снаружи — оболочка из лиственницы, внутри — отделка из пихты и березы.

Все компоненты коттеджа при транспортировке не занимают много места и могут быть доставлены на участок в одной плоской упаковке. С помощью мини-крана элементы легко собрать всего за пять рабочих дней. Причем с этой задачей справятся лишь трое рабочих. Устанавливается дом на винтовые сваи.





Внутри спланированы гостиная, спальня, кухня, душ, туалет и маленькая кладовка. Над кухней предусмотрели антресоль, где может уместиться дополнительная двуспальная кровать. Таким образом, дом рассчитан на проживание четверых. За отопление постройки отвечает дровяная печь. По словам проектировщика, при желании дом можно оборудовать электрической системой отопления.





Внутренние балочно-стеклянные конструкции независимы от наружных деревянных стен и крыши. Их можно поворачивать вправо и влево, создавая множество различных конфигураций. Когда деревянные и стеклянные части сходятся в центре, с обеих сторон дома остаются открытыми просторные террасы. Если же внутренние прозрачные модули выдвинуть наружу, они превращаются в застекленные веранды.

Система включает в себя в общей сложности четыре рельса: по два с каждой стороны (они идут параллельно друг другу). Стеклянные корпуса двигаются по внутренним рельсам, в то время как деревянные части — по внешним.





Главная задача стеклянных стен — это обеспечить панорамный вид на окрестности. Здесь можно засыпать прямо под звездами. Когда позволяет погода, прозрачные блоки легко отодвинуть в сторону, оставив центральную часть жилого пространства под открытым небом.