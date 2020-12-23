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Календарь, с которым смело смотришь в будущее: «Это — мы»

23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Над проектом работало почти полсотни человек.

Календарь на 2021 год от Сергея Морозова будет издан при поддержке Hrodna.life.

Фотографии календаря — это образы, которые появились у историка и фотографа, когда он услышал песню «Гэта мы» в исполнении «Вольнага хору», пишет издание.

— Я разложил по картинкам первых две строфы. Хотел показать путь, который прошел беларусский народ, те страдания, с которыми мы столкнулись сейчас, и в то же время — заглянуть в будущее. Сказать, что мы не имеем права все бросить, отдать, забыть. Мы должны смело смотреть в будущее, — отметил автор календаря.

Календарь, с которым смело смотришь в будущее: «Это — мы»

Календарь, с которым смело смотришь в будущее: «Это — мы»

Календарь, с которым смело смотришь в будущее: «Это — мы»

Календарь, с которым смело смотришь в будущее: «Это — мы»

Календарь, с которым смело смотришь в будущее: «Это — мы»

Календарь, с которым смело смотришь в будущее: «Это — мы»

Календарь, с которым смело смотришь в будущее: «Это — мы»

 
 
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Над проектом работало почти полсотни человек.
 
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