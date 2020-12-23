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Появился игровой компьютер со встроенным подогревом еды

23.12.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Помните, во времена видеокарт NVIDIA серии GTX их называли ПЕЧ? В общем, идея витала в воздухе (и когда-то уже воплощалась в жизнь), на этот раз возможностями современной электроники решили воспользоваться в KFC при поддержке Cooler Master, а также ASUS и Seagate. Вместе они представили игровой компьютер KFConsole на базе платформы Intel Nuc 9 Extreme.

В корпусе необычной формы предусмотрен отсек для разогрева пары крылышек KFC (но, вероятно, туда можно положить и другую нежирную еду). Никаких дополнительных нагревательных элементов нет, со всем прекрасно справляется установленное «железо».

Появился игровой компьютер со встроенным подогревом еды

Оно, кстати, весьма производительное и способно выдавать 4K-разрешение при 240 fps и 240 Гц, поддерживает VR и трассировку лучей. Для хранения данных предусмотрена пара SSD Seagate BarraCuda, а вот модель процессора не указывается (но это точно что-то из Intel Core i9). Видеокарту можно менять самостоятельно благодаря модульной конструкции корпуса, однако ее конкретная модель, опять же, не упоминается.

Появился игровой компьютер со встроенным подогревом еды

Подробнее о KFConsole расскажут в январе.

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Помните, во времена видеокарт NVIDIA серии GTX их называли ПЕЧ? В общем, идея витала в воздухе (и когда-то уже воплощалась в жизнь), на этот раз возможностями современной...
 
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