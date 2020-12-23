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Компания SsangYong заявила о банкротстве

23.12.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Руководство компании SsangYong объявило о банкротстве. Соответствующие документы были направлены в суд Сеула сегодня. Как сообщают независимые информагентства, на данный момент корейский производитель должен трем крупным банкам порядка 149 млн долларов. Таких денег у компании нет. 

Эксперты «Авторевю» считают, что кризис компании начался еще три года назад. С 2017-го SsangYong работает «в минус», а доля марки на экспортных рынках сократилась до исторического минимума. Из России SsangYong ушел еще в 2018 году. За 11 месяцев текущего года компания продала в Южной Корее 79,4 тысячи автомобилей. Это на 18% меньше, чем в январе—ноябре 2019 года. Таким образом, SsangYong является единственным корейским автопроизводителем, у которого в 2020-м сократились продажи на внутреннем рынке.

Почти 75% акций SsangYong принадлежат концерну Mahindra. Индийский гигант спас компанию от банкротства в 2011 году. Сейчас вытянуть SsangYong из финансовой ямы сложнее: Mahindra сама испытывает трудности. Еще летом руководство концерна сообщило о намерении сократить свою долю в SsangYong или даже полностью продать ее. Покупателей не нашлось.

SsangYong Rexton II, 2012 г.в., 159 000 км
черный, внедорожник, дизель 2.7 л, автоматическая, полный привод
32 817 р.
12 790$ / 10 463€
SsangYong Kyron I Рестайлинг 2.0 Xdi MT, 2014 г.в., 90 000 км
серебристый, внедорожник, дизель 2 л, механическая, полный привод
24 888 р.
9700$ / 7936€
SsangYong Musso I Рестайлинг SLX, 2000 г.в., 190 800 км
серебристый, внедорожник, бензин 3.2 л, автоматическая, полный привод
11 931 р.
4650$ / 3804€
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Руководство компании SsangYong объявило о банкротстве. Соответствующие документы были направлены в суд Сеула сегодня. Как сообщают независимые информагентства, на...
 
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