|
Компания SsangYong заявила о банкротстве
Источник материала: Onliner
Руководство компании SsangYong объявило о банкротстве. Соответствующие документы были направлены в суд Сеула сегодня. Как сообщают независимые информагентства, на данный момент корейский производитель должен трем крупным банкам порядка 149 млн долларов. Таких денег у компании нет.
Эксперты
Почти 75% акций SsangYong принадлежат концерну Mahindra. Индийский гигант спас компанию от банкротства в 2011 году. Сейчас вытянуть SsangYong из финансовой ямы сложнее: Mahindra сама испытывает трудности. Еще летом руководство концерна сообщило о намерении сократить свою долю в SsangYong или даже полностью продать ее. Покупателей не нашлось.
черный, внедорожник, дизель 2.7 л, автоматическая, полный привод
серебристый, внедорожник, дизель 2 л, механическая, полный привод
серебристый, внедорожник, бензин 3.2 л, автоматическая, полный привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство компании SsangYong объявило о банкротстве. Соответствующие документы были направлены в суд Сеула сегодня. Как сообщают независимые информагентства, на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)