Компания SsangYong заявила о банкротстве

Источник материала: Onliner

Руководство компании SsangYong объявило о банкротстве. Соответствующие документы были направлены в суд Сеула сегодня. Как сообщают независимые информагентства, на данный момент корейский производитель должен трем крупным банкам порядка 149 млн долларов. Таких денег у компании нет.

Эксперты «Авторевю» считают, что кризис компании начался еще три года назад. С 2017-го SsangYong работает «в минус», а доля марки на экспортных рынках сократилась до исторического минимума. Из России SsangYong ушел еще в 2018 году. За 11 месяцев текущего года компания продала в Южной Корее 79,4 тысячи автомобилей. Это на 18% меньше, чем в январе—ноябре 2019 года. Таким образом, SsangYong является единственным корейским автопроизводителем, у которого в 2020-м сократились продажи на внутреннем рынке.

Почти 75% акций SsangYong принадлежат концерну Mahindra. Индийский гигант спас компанию от банкротства в 2011 году. Сейчас вытянуть SsangYong из финансовой ямы сложнее: Mahindra сама испытывает трудности. Еще летом руководство концерна сообщило о намерении сократить свою долю в SsangYong или даже полностью продать ее. Покупателей не нашлось.