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Ведомство Шеймана заблокировало иностранную помощь пострадавшим от насилия силовиков

23.12.2020 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Онлайн-журнал "Имена" участвовал в проекте Центра медицинской помощи пострадавшим во время разгона мирных демонстраций. Но правящий режим заблокировал пожертвования, собранные за границей



Как сообщает издание, жители Австралии, Бразилии, Дании, Казахстана, Латвии, Германии, России, Украины, Японии и многих других стран пожертвовали 89 117 рублей ($34732) на проект Центра медицинской помощи пострадавшим во время мирных демонстраций в Беларуси. 

Всего деньги прислали 542 человека из 30 стран мира. Но издание вынуждено вернуть эти деньги. Причина в том, что Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами президента отказал в регистрации иностранной безвозмездной помощи. По закону проект не имеет права использовать деньги без регистрации Департамента.

"Четкой причины отказа нет, есть только ссылка на постановление Совета Министров РБ от 27 августа 2020 года. Там указано, что Департамент вправе запросить у государственных органов сведения для проверки полученной информации и для определения целей использования денег. 

По результатам анализа поступивших сведений Департамент вправе отказать в регистрации помощи. Никаких дополнительных разъяснений мы не получили.

Ситуация для ИМЕН беспрецедентная. Никогда раньше нас не заставляли возвращать деньги людям, которые делали переводы нам или проектам, на которые мы собираем.

Но мы продолжим помогать пострадавшим. Деньги, которые нам нужно вернуть, – это около 8% от всей собранной суммы. В начале августа мы открыли сбор на проект Центр медпомощи. И уже 28 августа собрали нужную сумму. Всего благодаря читателям ИМЕН было собрано 1 168 669 рублей.

Проект продолжает работу. ИМЕНА организуют и оплачивают исследования, лечение, реабилитацию, покупку медицинского оборудования. В проект могут обратиться люди с травмами, полученными во время демонстраций, – вне зависимости от политических убеждений", - подчеркивает редакция Имен.
 
 
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Онлайн-журнал "Имена" участвовал в проекте Центра медицинской помощи пострадавшим во время разгона мирных демонстраций. Но правящий режим заблокировал...
 
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