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Юмор такой? "Пострадавшие" силовики называют адреса гродненских активистов как свои домашние

23.12.2020 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Денис Ивашин - один из тех, кто получил удивительно письмо из прокуратуры.




Реальные адреса гродненских активистов, но под другими фамилиями, находятся в документах уголовного дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. Более того, эти люди, предоставившие прокуратуре ложные адресаЮ проходят в деле как потерпевшие. 

– Если эти омоновцы подают в рамках уголовного дела выдуманные имена и даже не сфальсифицированные адреса, но адреса известных гродненских активистов, то тут понятно априори, что они действуют цинично, все фальсифицируя. И, конечно же, из-за этого вообще нет доверия к показаниям этих "пострадавших", -- говорит Ивашин. 

Как замечает Денис Ивашин, один из адресов одиннадцати якобы "потерпевших" лиц, просто не существует в Гродно. Но прокуратура на полном серьезе воспринимает все, что им втюхивают "пострадавшие" от мирных граждан силовики.
 
Теги: Гродно
 
 
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Журналист Денис Ивашин - один из тех, кто получил удивительно письмо из прокуратуры.
 
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