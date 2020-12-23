На госпрограмму «Социальная защита» потратят 4 миллиарда рублей до 2025 года

Источник материала: Ежедневник

Правительство Беларуси утвердило одну из первых госпрограмм на новую пятилетку. Постановлением №748 утверждена программа «Социальная защита» на 2021-25 годы. Ответственным заказчиком по ней назначено Минтруда.

На финансирование госпрограммы планируется выделить 4 млрд рублей в течение пяти лет. Финансирование программы в 2021 году определено в 863,96 млн рублей.

В программе предусмотрены две подпрограммы: «Социальное обслуживание и социальная поддержка» и «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц».

Целевыми показателями госпрограммы стали доля граждан, получивших соцзащиту, в общей численности обратившихся за ней, а также доля объектов социальной и транспортной инфраструктуре, доступных для инвалидов и физических ослабленных лиц.

В соответствии с документом, все граждане, обратившиеся за соцзащитой и имеющие право на нее, должны получать помощь. Доля объектов инфраструктуры, доступных для инвалидов должна вырасти до 22,7% к 2025 году. Сейчас она составляет менее 20%, пишет reform.by.

В рамках программы запланированы мероприятия, в том числе работа методического совета по развитию системы соцобслуживания. Планируется актуализировать нормы питания в стационарах. В 2024 году чиновники намерены провести соцопрос по изучению положения и потребностей пожилых.

Запланированы реконструкция и строительство стационаров соцобслуживания, проведение в них капремонта. Продолжат строить здания территориальных центров социального обслуживания. Они появятся в Дзержинске, Крупках и Смолевичах. Будет развиваться сеть центров и их филиалов, пунктов. Для стационаров и центров планируется закупать транспорт, в том числе автобусы, легковые и грузовые автомобили.

Постановление размещено на сайте правительства.