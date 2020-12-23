Фотофакт. Шествие пенсионеров у Комаровки: «Свободу нашим детям!»

Источник материала: Салiдарнасць

В среду днем несколько десятков человек провели мини-акцию у главного рынка страны.

Как сообщает Telegram-канал МотолькоПомоги , сначала на пенсионеров был вызван ОМОН, но те перегруппировались, и прошлись по маршруту Хоружей-Куйбышева-Кульман.

Во время шествия участники скандировали: «Свободу нашим детям!», «Фашизм не пройдет!».









Под занавес акции одна из участниц шествия была задержана.