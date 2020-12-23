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Фотофакт. Шествие пенсионеров у Комаровки: «Свободу нашим детям!»
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В среду днем несколько десятков человек провели мини-акцию у главного рынка страны.
Как сообщает Telegram-канал
Во время шествия участники скандировали: «Свободу нашим детям!», «Фашизм не пройдет!».
Под занавес акции одна из участниц шествия была задержана.
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В среду днем несколько десятков человек провели мини-акцию у главного рынка страны.
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