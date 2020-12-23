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«Прикурил» товарища – спалил автомобиль: ошибки при запуске машины от чужой АКБ

23.12.2020 16:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Прикурил» товарища – спалил автомобиль: ошибки при запуске машины от чужой АКБ
Иллюстративное фото
Печальная действительность такова, что значительная часть автомобилистов в наше время напрочь забывает о необходимости следить за состоянием аккумуляторной батареи своей «ласточки». В итоге водители то и дело сталкиваются с проблемой невозможности завести машину без помощи автомобиля коллеги по четырехколесному транспорту. Вот только закончиться такое «прикуривание» в один прекрасный день может сжиганием всей электроники машины. Почему же так и самое главное – как избежать подобного поворота событий?

Сжечь электронику автомобиля как своего, так и товарища, можно при обычном и, казалось бы, абсолютно безобидном «прикуривании». Случается такое нечасто, однако ни один водитель не захочет оказаться в подобной ситуации, ведь даже частичная замена электроники в автомобиле влетит в серьезную копеечку. Чаще всего сгорает только генератор. Происходит такое, когда в силу разных причин АКБ заряжающей машины начинает давать ток на АКБ заряжаемой машины в момент, когда батарея уже полностью заполнена энергией.

Автомобилисты сжигают генератор и не только при «прикуривании» в силу того, что допускают разнообразные ошибки. К ним следует относить попытку «прикурить» машину с работающим мотором, попытку «прикурить» машину с включенным зажиганием, «прикуривание» аккумулятора с меньшей емкостью. Все перечисленное может стать причиной замыкания, однако происходит такое не всегда. К более серьезным ошибкам следует относить следующие три: использование для прикуривания проводов с малой площадью сечения жилы, нарушение алгоритма подсоединения контактов, использование поврежденных или окислившихся проводов. Данные ошибки куда чаще приводят к печальным последствиям.

Для того, чтобы в машине ничего не сгорело, следует в первую очередь соблюдать технику и верный порядок процедуры «прикуривания». Так, еще до момента соединениях АКБ двух автомобилей необходимо убедиться в том, что вся электроника в обоих транспортных средствах отключена. Сначала соединяются «плюсы», а только потом минусы аккумуляторных батарей. При этом провода сначала крепятся на заряжающий АКБ и только потом на заряжаемый. Только после этого запускается мотор и начинается зарядка. Остается только дать поработать автомобилю на холостом ходу 3-5 минут, после чего нужно рассоединить аккумуляторы в обратной последовательности.
 
 
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