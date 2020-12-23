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Врач объясняет, почему нужно быть осторожным с ношением кроссовок зимой
Источник материала: Tut.by
Зимой или поздней осенью на улицах можно увидеть людей в легких неутепленных кроссовках. Как привычка носить такую обувь может отразиться на здоровье? Врач-терапевт Артем Кошкин отвечает на
— Ношение неутепленных кроссовок — это, как правило, дань современной европейской моде, предлагающей одежду и обувь, адаптированную для зимы со средней температурой в январе от +4 до +10 градусов. Но белорусский климат зимой отличается от европейского, соответственно, и подход к выбору обуви должен быть другим.
Основная проблема ношения незимних и подверженных промоканию кроссовок — это промерзание стоп: если обувь холодная, сосуды сужаются и нарушается кровообращение. Верхние и нижние конечности в принципе подвержены большему риску переохлаждения из-за «удаленности» от туловища и феномена «централизации кровообращения»: когда человеку холодно, организм перераспределяет кровь (в том числе и от конечностей) за счет сужения периферических сосудов для питания и согревания жизненно важных внутренних органов.
Иногда люди пытаются избежать зимнего переохлаждения стоп, надевая толстые теплые носки под летние кроссовки. Но и это не выход: обувь становится тесной, нарушается циркуляции крови в стопах, что приводит к скорейшему переохлаждению.
Переохлаждение — это в первую очередь снижение иммунитета и создание благоприятной среды для появления вирусных и бактериальных инфекций. В группе риска люди, страдающие хроническими заболеваниями, которые вмиг обостряются — это заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (ринит, синусит, тонзиллит, бронхит, отит и пр.), мочеполовой системы (цистит, аднексит, простатит, пиелонефрит и пр.), опорно-двигательной системы (артрит, синовит, тендинит и пр.), кожные заболевания (псориаз, атопический дерматит и пр.).
У женщин после переохлаждения могут развиться заболевания мочеполовой системы (цистит, аднексит, пиелонефрит и др.). Вот симптомы, которые могут указывать на их развитие:
Мужчинам после переохлаждения стоит остерегаться развития простатита. Для него характерны:
Все вышеуказанные состояния усугубляются у людей, употребляющих никотин в любом виде (курение, прием таблеток): он обладает сосудосуживающим действием, которое вызывает ухудшение циркуляции крови и нарушение питания органов и тканей организма.
Несколько советов по выбору обуви на зиму
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Зимой или поздней осенью на улицах можно увидеть людей в легких неутепленных кроссовках. Как привычка носить такую обувь может отразиться на здоровье?...
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