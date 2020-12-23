Врач объясняет, почему нужно быть осторожным с ношением кроссовок зимой

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Зимой или поздней осенью на улицах можно увидеть людей в легких неутепленных кроссовках. Как привычка носить такую обувь может отразиться на здоровье? Врач-терапевт Артем Кошкин отвечает на «Простой вопрос» .



Артем Кошкин Врач-терапевт второй категории медицинского центра «Кравира»

— Ношение неутепленных кроссовок — это, как правило, дань современной европейской моде, предлагающей одежду и обувь, адаптированную для зимы со средней температурой в январе от +4 до +10 градусов. Но белорусский климат зимой отличается от европейского, соответственно, и подход к выбору обуви должен быть другим.

Основная проблема ношения незимних и подверженных промоканию кроссовок — это промерзание стоп: если обувь холодная, сосуды сужаются и нарушается кровообращение. Верхние и нижние конечности в принципе подвержены большему риску переохлаждения из-за «удаленности» от туловища и феномена «централизации кровообращения»: когда человеку холодно, организм перераспределяет кровь (в том числе и от конечностей) за счет сужения периферических сосудов для питания и согревания жизненно важных внутренних органов.

Иногда люди пытаются избежать зимнего переохлаждения стоп, надевая толстые теплые носки под летние кроссовки. Но и это не выход: обувь становится тесной, нарушается циркуляции крови в стопах, что приводит к скорейшему переохлаждению.



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Переохлаждение — это в первую очередь снижение иммунитета и создание благоприятной среды для появления вирусных и бактериальных инфекций. В группе риска люди, страдающие хроническими заболеваниями, которые вмиг обостряются — это заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (ринит, синусит, тонзиллит, бронхит, отит и пр.), мочеполовой системы (цистит, аднексит, простатит, пиелонефрит и пр.), опорно-двигательной системы (артрит, синовит, тендинит и пр.), кожные заболевания (псориаз, атопический дерматит и пр.).

У женщин после переохлаждения могут развиться заболевания мочеполовой системы (цистит, аднексит, пиелонефрит и др.). Вот симптомы, которые могут указывать на их развитие:

повышение температуры тела;

боли внизу живота;

учащенные или «ложные» позывы к мочеиспусканию, мочеиспускание малыми порциями;

боли, рези, дискомфорт во время мочеиспускания;

жжение в области наружных половых органов и др.

Мужчинам после переохлаждения стоит остерегаться развития простатита. Для него характерны:

ноющая боль внизу живота, зачастую возникающая в области паха, промежности или крестца;

затрудненное и болезненное мочеиспускание;

снижение сексуального влечения, возникновение преждевременного семяизвержения;

общая слабость, снижение работоспособности;

повышение температуры тела, симптомы интоксикации;

выделения из мочеиспускательного канала и др.

Все вышеуказанные состояния усугубляются у людей, употребляющих никотин в любом виде (курение, прием таблеток): он обладает сосудосуживающим действием, которое вызывает ухудшение циркуляции крови и нарушение питания органов и тканей организма.

Несколько советов по выбору обуви на зиму

Обувь должна быть с мехом внутри (желательно натуральным) или терморегулирующей мембраной (этому критерию могут соответствовать и специальные зимние разновидности кроссовок). Желательно, чтобы верх зимней обуви был выполнен из водоотталкивающих материалов. Лучше выбирать обувь с высокой подошвой. При покупке важно обращать внимание на то, чтобы голенище ботинок (сапог) не сдавливало голень, чтобы обувь была комфортной и была со стелькой из натуральных материалов.