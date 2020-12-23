ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врач объясняет, почему нужно быть осторожным с ношением кроссовок зимой

23.12.2020 16:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Зимой или поздней осенью на улицах можно увидеть людей в легких неутепленных кроссовках. Как привычка носить такую обувь может отразиться на здоровье? Врач-терапевт Артем Кошкин отвечает на «Простой вопрос».


  • Артем Кошкин Врач-терапевт второй категории медицинского центра «Кравира»

— Ношение неутепленных кроссовок — это, как правило, дань современной европейской моде, предлагающей одежду и обувь, адаптированную для зимы со средней температурой в январе от +4 до +10 градусов. Но белорусский климат зимой отличается от европейского, соответственно, и подход к выбору обуви должен быть другим.

Основная проблема ношения незимних и подверженных промоканию кроссовок — это промерзание стоп: если обувь холодная, сосуды сужаются и нарушается кровообращение. Верхние и нижние конечности в принципе подвержены большему риску переохлаждения из-за «удаленности» от туловища и феномена «централизации кровообращения»: когда человеку холодно, организм перераспределяет кровь (в том числе и от конечностей) за счет сужения периферических сосудов для питания и согревания жизненно важных внутренних органов.

Иногда люди пытаются избежать зимнего переохлаждения стоп, надевая толстые теплые носки под летние кроссовки. Но и это не выход: обувь становится тесной, нарушается циркуляции крови в стопах, что приводит к скорейшему переохлаждению.


Фото: unsplash.com

Переохлаждение — это в первую очередь снижение иммунитета и создание благоприятной среды для появления вирусных и бактериальных инфекций. В группе риска люди, страдающие хроническими заболеваниями, которые вмиг обостряются — это заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (ринит, синусит, тонзиллит, бронхит, отит и пр.), мочеполовой системы (цистит, аднексит, простатит, пиелонефрит и пр.), опорно-двигательной системы (артрит, синовит, тендинит и пр.), кожные заболевания (псориаз, атопический дерматит и пр.).

У женщин после переохлаждения могут развиться заболевания мочеполовой системы (цистит, аднексит, пиелонефрит и др.). Вот симптомы, которые могут указывать на их развитие:

  • повышение температуры тела;
  • боли внизу живота;
  • учащенные или «ложные» позывы к мочеиспусканию, мочеиспускание малыми порциями;
  • боли, рези, дискомфорт во время мочеиспускания;
  • жжение в области наружных половых органов и др.

Мужчинам после переохлаждения стоит остерегаться развития простатита. Для него характерны:

  • ноющая боль внизу живота, зачастую возникающая в области паха, промежности или крестца;
  • затрудненное и болезненное мочеиспускание;
  • снижение сексуального влечения, возникновение преждевременного семяизвержения;
  • общая слабость, снижение работоспособности;
  • повышение температуры тела, симптомы интоксикации;
  • выделения из мочеиспускательного канала и др.

Все вышеуказанные состояния усугубляются у людей, употребляющих никотин в любом виде (курение, прием таблеток): он обладает сосудосуживающим действием, которое вызывает ухудшение циркуляции крови и нарушение питания органов и тканей организма.

Несколько советов по выбору обуви на зиму

  1. Обувь должна быть с мехом внутри (желательно натуральным) или терморегулирующей мембраной (этому критерию могут соответствовать и специальные зимние разновидности кроссовок).
  2. Желательно, чтобы верх зимней обуви был выполнен из водоотталкивающих материалов.
  3. Лучше выбирать обувь с высокой подошвой.
  4. При покупке важно обращать внимание на то, чтобы голенище ботинок (сапог) не сдавливало голень, чтобы обувь была комфортной и была со стелькой из натуральных материалов.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зимой или поздней осенью на улицах можно увидеть людей в легких неутепленных кроссовках. Как привычка носить такую обувь может отразиться на здоровье?...
 
Новости дня
Новости разные
 
Клиника «Шарите» опубликовала отчет о лечении Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика