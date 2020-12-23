|
Клиника «Шарите» опубликовала отчет о лечении Навального
Источник материала: Хартия'97
Клиника «Шарите» опубликовала отчет о лечении Навального
В статье подчеркивается сложность идентификации вещества, подобного «Новичку».
Немецкая клиника «Шарите»
Об этом сообщается на сайте клиники. В статье отмечается, что после доставки пациента в «Шарите» 22 августа немецкие врачи диагностировали у Навального тяжелое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы.
Лишь впоследствии лаборатория Бундесвера подтвердила, что политик был отравлен «Новичком».
В статье описываются клинические подробности случая Навального. Отмечается, что идентификация вещества, подобного «Новичку» - сложный и длительный процесс. Однако это не повлияло на терапевтические решения врачей.
Врачи полагают, что решающее значение для благоприятного исхода имела интубация и искусственная вентиляция легких пациента сразу после проявления симптомов. Быстрому восстановлению пациента поспособствовало и отсутствие проблем со здоровьем до отравления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В статье подчеркивается сложность идентификации вещества, подобного «Новичку».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)