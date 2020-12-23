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Госдума РФ приняла закон о блокировке Facebook, YouTube и Twitter за модерацию постов пропагандистов

23.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госдума РФ приняла закон о блокировке Facebook, YouTube и Twitter за модерацию постов пропагандистов

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  • 23.12.2020, 15:32
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Госдума РФ приняла закон о блокировке Facebook, YouTube и Twitter за модерацию постов пропагандистов
Фото с сайта rtr.md

Документ был одобрен в срочном порядке.

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, разрешающий блокировать социальные сети и сервисы за то, что российская власть посчитает цензурой российских СМИ, сообщает svoboda.org.

Документ был внесен в парламент 19 ноября и принят в срочном порядке.

Законопроект вводит статус владельца информационного ресурса, причастного к "нарушениям основополагающих прав и свобод человека и гражданина России". В случае признания интернет-сайта нарушителем прав и свобод Генпрокуратурой по согласованию с Министерством иностранных дел, Роскомнадзору разрешается его полная или частичная блокировка.

Ранее Роскомнадзор уже критиковал социальные сети YouTube, Facebook и Twitter за применение общих правил модерации к российским изданиям. Ведомство называло цензурой возрастные ограничения YouTube для фильма "России-1" про захват школы в Беслане. Критиковало "участившиеся случаи" маркировок и предупреждений для видео, размещенных в сервисе. Требовало вернуть программу телеведущего Владимира Соловьева в тренды ютьюба.

Отдельным голосованием в среду был принят в третьем чтении закон о штрафах для интернет-провайдеров и сайтов за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора. Иностранные сайты предложено штрафовать на сумму до одной пятой выручки от годового оборота. В случае с международными компаниями такие штрафы могут достигать сотен миллионов и миллиардов долларов. Как российское государство будет пытаться взымать эти деньги с иностранных компаний — не уточняется.

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