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Бостонская диаспора берет под опеку стачком «Гродно Азот», а Нью-Йоркская — «Беларуськалий»
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Фонд BYSOL выплатил стачкомам 12 предприятий более 450 тысяч евро.
Сооснователь инициативы Андрей Стрижак сообщил в эфире
— Самый большой стачком сегодня на ОАО «Беларуськалий» в Солигорске, в который вступили больше 100 человек. Они получают помощь от фонда. Кроме них еще стачкомы МЗКТ, ОАО «МАЗ», ОАО «Гродно Азот», МЭТЗ им. Козлова, ОАО «Белкоммунмаш» — всего 12 организаций, которым выплачено в сумме 463,5 тысяч евро, — сказал Стрижак.
Он отметил, что среди иностранных партнеров есть желающие взять белорусских рабочих, которые борются с режимом, под персональную опеку.
— Сейчас не только фонд оказывает поддержку. Например, у нас очень хорошая коллаборация с Бостонской диаспорой, которая берет под опеку «Гродно Азот». Они уже собирают деньги профильно, чтобы поддерживать азотовский стачком.
Нью-Йоркская диаспора хочет взять под опеку стачком ОАО «Беларуськалий». У нас появляются и другие партнеры, — сообщил сооснаватель BYSOL.
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Фонд BYSOL выплатил стачкомам 12 предприятий более 450 тысяч евро.
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