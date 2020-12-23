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Бостонская диаспора берет под опеку стачком «Гродно Азот», а Нью-Йоркская — «Беларуськалий»

23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Фонд BYSOL выплатил стачкомам 12 предприятий более 450 тысяч евро.

Бостонская диаспора берет под опеку стачком «Гродно Азот», а Нью-Йоркская — «Беларуськалий»

Сооснователь инициативы Андрей Стрижак сообщил в эфире Еврорадио о том, что фонд BYSOL поддерживает наиболее крупные стачки белорусский предприятий и организаций.

— Самый большой стачком сегодня на ОАО «Беларуськалий» в Солигорске, в который вступили больше 100 человек. Они получают помощь от фонда. Кроме них еще стачкомы МЗКТ, ОАО «МАЗ», ОАО «Гродно Азот», МЭТЗ им. Козлова, ОАО «Белкоммунмаш» — всего 12 организаций, которым выплачено в сумме 463,5 тысяч евро, — сказал Стрижак.

Он отметил, что среди иностранных партнеров есть желающие взять белорусских рабочих, которые борются с режимом, под персональную опеку.

— Сейчас не только фонд оказывает поддержку. Например, у нас очень хорошая коллаборация с Бостонской диаспорой, которая  берет под опеку «Гродно Азот». Они уже собирают деньги профильно, чтобы поддерживать азотовский стачком.

Нью-Йоркская диаспора хочет взять под опеку стачком ОАО «Беларуськалий». У нас появляются и другие партнеры, — сообщил сооснаватель BYSOL.

 
Теги: Гродно
 
 
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