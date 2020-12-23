В России таксист спас кассиршу от вооруженного налетчика

Источник материала: ОНТ

В Уфе (Россия) таксист спас жизнь кассирше бистро, на которую напал вооруженный налетчик. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Мужчина попросил кассиршу точки общественного питания подзарядить мобильный телефон. Он подошел к женщине вплотную и потребовал деньги, угрожая ножом. Работница бистро оказала сопротивление. Налетчик несколько раз ударил ее ножом.

Около входа в бистро в автомобиле сидел 58-летний таксист. Он заметил драку и услышал странные звуки. Когда шофер вошел внутрь, он быстро сориентировался и задержал налетчика до приезда полиции.

Раненую госпитализировали.

Произошедшее попало в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как кассирша активно сопротивлялась налетчику, а также как таксист задерживал злоумышленника.

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