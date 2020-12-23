ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России таксист спас кассиршу от вооруженного налетчика

23.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В России таксист спас кассиршу от вооруженного налетчика

В Уфе (Россия) таксист спас жизнь кассирше бистро, на которую напал вооруженный налетчик. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Мужчина попросил кассиршу точки общественного питания подзарядить мобильный телефон. Он подошел к женщине вплотную и потребовал деньги, угрожая ножом. Работница бистро оказала сопротивление. Налетчик несколько раз ударил ее ножом.

Около входа в бистро в автомобиле сидел 58-летний таксист. Он заметил драку и услышал странные звуки. Когда шофер вошел внутрь, он быстро сориентировался и задержал налетчика до приезда полиции.

Раненую госпитализировали.

Произошедшее попало в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как кассирша активно сопротивлялась налетчику, а также как таксист задерживал злоумышленника.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Уфе (Россия) таксист спас жизнь кассирше бистро, на которую напал вооруженный налетчик. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бостонская диаспора берет под опеку стачком «Гродно Азот», а Нью-Йоркская — «Беларуськалий»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика