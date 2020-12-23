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Чудеса на границе: Дед Мороз «приказал» пограничникам пропустить Новый год через границу
Источник материала: ОНТ
Чудеса на границе. Белорусский Дед Мороз приказал пропустить Новый год 31-го числа с Востока на Запад. Момент уникальный: сказочному герою подчинилось реальное пограничное ведомство.
Это еще одна предновогодняя традиция в поместье белорусского Деда Мороза. Символическому ритуалу пропуска нового года уже пять лет. Сказочная резиденция расположена в приграничной зоне – до Польши рукой подать. Кому как не нашему Деду Морозу давать старт новогоднему марафону. После Беларуси, его встретят жители европейских стран.
А вместе с Новым годом – пропустить добрые мысли, здоровье и мир. Выполнить приказ Дед Мороз поручил пограничному наряду, который будет дежурить в новогоднюю ночь. Свидетели пусть и сказочного, но очень важного ритуала – воспитанники военно-патриотических классов. Здесь же ребята смогли оставить свои пожелания, которые хозяин поместья пообещал исполнить.
За спокойствие в самом сказочном лесу хозяин не беспокоится. Местность хотя и труднопроходимая, государственную границу на лесном участке охраняют пограничники трех застав.
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Чудеса на границе. Белорусский Дед Мороз приказал пропустить Новый год 31-го числа с Востока на Запад. Момент уникальный: сказочному герою подчинилось реальное...
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