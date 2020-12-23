Мужчина пытался вывезти из Украины 333-летнюю скрипку Страдивари

Источник материала: ОНТ

333-летнюю скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины. Об этом 23 декабря информирует Госпогранслужба страны.

Уточняется, что скрипку, а также старинные монеты пытался вывезти 53-летний гражданин Болгарии.

В ведомстве подчеркнули, что ценность скрипки Stradivarius 1687 года и шесть монет 1780 года определит экспертиза.

Фото: AP Photo / Kirsty Wigglesworth

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