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Мужчина пытался вывезти из Украины 333-летнюю скрипку Страдивари
Источник материала: ОНТ
333-летнюю скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины. Об этом 23 декабря
Уточняется, что скрипку, а также старинные монеты пытался вывезти 53-летний гражданин Болгарии.
В ведомстве подчеркнули, что ценность скрипки Stradivarius 1687 года и шесть монет 1780 года определит экспертиза.
Фото: AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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333-летнюю скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины. Об этом 23 декабря информирует Госпогранслужба страны. Уточняется, что скрипку, а также старинные монеты...
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