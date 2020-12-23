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Щенок шарпея сел как человек и умилил Сеть (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
На видео попал забавный щенок шарпея, который уселся на хозяйской кровати. Ролик опубликовал пользователь Lopezmaikel в TikTok.
Поза питомца так рассмешила хозяина питомца, что он мог произнести только слово «нет». Видимо, он никак не хотел верить в то, что их любимчик может быть таким милым и смешным.
Комментаторы не смогли пройти мимо ролика и восхитились «милотой» шарпея: «Оууу, какой сладкий малыш», «Это самое милое видео из всех, что я смотрела за последний месяц», «Он просто восхитительный».
Фото: IStock
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На видео попал забавный щенок шарпея, который уселся на хозяйской кровати. Ролик опубликовал пользователь Lopezmaikel в TikTok. Поза питомца так рассмешила хозяина...
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