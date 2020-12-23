Щенок шарпея сел как человек и умилил Сеть (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

На видео попал забавный щенок шарпея, который уселся на хозяйской кровати. Ролик опубликовал пользователь Lopezmaikel в TikTok.

Поза питомца так рассмешила хозяина питомца, что он мог произнести только слово «нет». Видимо, он никак не хотел верить в то, что их любимчик может быть таким милым и смешным.

Комментаторы не смогли пройти мимо ролика и восхитились «милотой» шарпея: «Оууу, какой сладкий малыш», «Это самое милое видео из всех, что я смотрела за последний месяц», «Он просто восхитительный».

Фото: IStock

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