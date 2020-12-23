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«Ювентус» проиграл «Фиорентине» в матче чемпионата Италии по футболу
Источник материала: ОНТ
Туринский «Ювентус» с крупным счетом проиграл «Фиорентине» и потерпел первое поражение в этом сезоне чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0. Голы у флорентийцев забили Душан Влахович, Мартин Касерес, еще один мяч в воротах хозяев поля оказался после автогола Алекса Сандро. «Ювентус» с 18 минуты играл вдесятером после удаления Хуана Куадрадо. «Фиорентина» одержала первую победу с октября, теперь у клуба 14 очков и 15 место в таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой позиции.
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Туринский «Ювентус» с крупным счетом проиграл «Фиорентине» и потерпел первое поражение в этом сезоне чемпионата Италии по футболу. Встреча в Турине завершилась...
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