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«Ювентус» проиграл «Фиорентине» в матче чемпионата Италии по футболу

23.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ювентус» проиграл «Фиорентине» в матче чемпионата Италии по футболу

Туринский «Ювентус» с крупным счетом проиграл «Фиорентине» и потерпел первое поражение в этом сезоне чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0. Голы у флорентийцев забили Душан Влахович, Мартин Касерес, еще один мяч в воротах хозяев поля оказался после автогола Алекса Сандро. «Ювентус» с 18 минуты играл вдесятером после удаления Хуана Куадрадо. «Фиорентина» одержала первую победу с октября, теперь у клуба 14 очков и 15 место в таблице серии А. «Ювентус» идет на четвертой позиции.

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Туринский «Ювентус» с крупным счетом проиграл «Фиорентине» и потерпел первое поражение в этом сезоне чемпионата Италии по футболу. Встреча в Турине завершилась...
 
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