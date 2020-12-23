Маски, перчатки и туалетная бумага: в Сети появился необычный тренд украшения ёлки (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Многие нарядили ёлку в традиционном стиле, а кое-кто решил украсить праздничное дерево в необычном стиле.

Учитывая, что 2020-й год прошел с закрытыми границами, карантинами и многими другими ограничениями, люди решили нарядить ёлку с помощью самых актуальных в этом году предметов – маски, перчатки, антисептики и туалетная бумага.

Взгляните, что получилось.

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