ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске пропал 11-летний школьник

23.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске пропал 11-летний школьник

В Минске разыскивают 11-летнего Сергея Гончаренко. Об этом информирует канал в Telegram «Разыскивает милиция».

22 декабря в 14:00 ребенок ушел из школы. Его местонахождение неизвестно до сих пор.

На вид школьнику 10-11 лет, у него худощавое телосложение, рост около 150 см. У мальчика короткие прямые волосы и серо-голубые глаза.

Когда Сергея видели в последний раз, на нем была вязаная серая шапка, черная куртка с меховой опушкой и капюшоном, темные ботинки и штаны. При себе у ребенка был черный рюкзак, он носит очки в синей оправе.


Милиция просит сообщать любую информацию о мальчике во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам 8 (029) 356-02-80, 8 (029) 302-75-16 или 102.

Фото: БЕЛТА / МВД

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске разыскивают 11-летнего Сергея Гончаренко. Об этом информирует канал в Telegram «Разыскивает милиция». 22 декабря в 14:00 ребенок ушел из школы. Его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бостонская диаспора берет под опеку стачком «Гродно Азот», а Нью-Йоркская — «Беларуськалий»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика