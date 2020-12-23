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В Минске пропал 11-летний школьник
Источник материала: ОНТ
В Минске разыскивают 11-летнего Сергея Гончаренко. Об этом
22 декабря в 14:00 ребенок ушел из школы. Его местонахождение неизвестно до сих пор.
На вид школьнику 10-11 лет, у него худощавое телосложение, рост около 150 см. У мальчика короткие прямые волосы и серо-голубые глаза.
Когда Сергея видели в последний раз, на нем была вязаная серая шапка, черная куртка с меховой опушкой и капюшоном, темные ботинки и штаны. При себе у ребенка был черный рюкзак, он носит очки в синей оправе.
Милиция просит сообщать любую информацию о мальчике во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам 8 (029) 356-02-80, 8 (029) 302-75-16 или 102.
Фото: БЕЛТА / МВД
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В Минске разыскивают 11-летнего Сергея Гончаренко. Об этом информирует канал в Telegram «Разыскивает милиция». 22 декабря в 14:00 ребенок ушел из школы. Его...
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