В Минске пропал 11-летний школьник

Источник материала: ОНТ

В Минске разыскивают 11-летнего Сергея Гончаренко. Об этом информирует канал в Telegram «Разыскивает милиция».

22 декабря в 14:00 ребенок ушел из школы. Его местонахождение неизвестно до сих пор.

На вид школьнику 10-11 лет, у него худощавое телосложение, рост около 150 см. У мальчика короткие прямые волосы и серо-голубые глаза.

Когда Сергея видели в последний раз, на нем была вязаная серая шапка, черная куртка с меховой опушкой и капюшоном, темные ботинки и штаны. При себе у ребенка был черный рюкзак, он носит очки в синей оправе.





Милиция просит сообщать любую информацию о мальчике во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам 8 (029) 356-02-80, 8 (029) 302-75-16 или 102.

Фото: БЕЛТА / МВД

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