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Команда «МАЗ-СПОРТавто» готовится к ралли-рейду «Дакар-2021»

23.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Команда «МАЗ-СПОРТавто» готовится к ралли-рейду «Дакар-2021»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» со дня на день отправится на ралли-рейд «Дакар-2021». Сегодня пилоты рассказали о целях на главную гонку года.

Впервые за долгое время в зачёте грузовиков Беларусь будет представлена двумя боевыми экипажами. Одним будет руководить Сергей Вязович, вторым – Алексей Вишневский. «Дакар-2021» пройдёт в Саудовской Аравии. В гонке примут участие 40 грузовых спорткаров. Выступят кроме «МАЗа» и другие мировые лидеры, в том числе команда «Камаз-Мастер». Белорусы поедут на двух капотных автомобилях.

«Дакар-2021» стартует в городе Джида 3 января и завершится там же 15-го. Общая протяженность дистанции составит 7 646 километров. Грузовик Вязовича стартует с третьей позиции. Вместе с ним в экипаже штурман Павел Гаранин и механик Антон Запорощенко. Для Гаранина это 10-й «Дакар», он самый опытный участник нашей команды.

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Команда «МАЗ-СПОРТавто» со дня на день отправится на ралли-рейд «Дакар-2021». Сегодня пилоты рассказали о целях на главную гонку года. Впервые за долгое время в...
 
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