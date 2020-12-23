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Бездомный попросил в салоне бритву, но его постригли мастера и изменили его жизнь
Источник материала: ОНТ
Когда стрижка способна изменить жизнь! Бездомный из Бразилии Жоао Коэльо Гимарайнш однажды зашел в парикмахерскую, чтобы попросить у мастеров бритву. Бритву ему не дали, вместо этого ему подарили настоящее преображение.
Владелец салона Алессандро Лобо увидел, что мужчине явно не хватает ухода за собой и одного бритья будет мало. Бездомному бесплатно побрили бороду и усы, постригли и уложили волосы. Плюс ко всему ему еще подарили куртку, три пары рубашек, пару брюк и ботинки из своего магазина!
После всех процедур мужчина перестал выглядеть как бездомный, а стал больше походить на знаменитого голливудского актера в возрасте.
Счастливая история преображения тут же разлетелась по местным СМИ. Там Жоао увидела его сестра Мария Гимарайнш. Женщина
Мария удивилась, что её брат стал бездомным, ведь он всегда любил работать и был внимателен к своей семье. Сестра приехала в гости к брату, и семья воссоединилась.
Фото:
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Когда стрижка способна изменить жизнь! Бездомный из Бразилии Жоао Коэльо Гимарайнш однажды зашел в парикмахерскую, чтобы попросить у мастеров бритву. Бритву ему...
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