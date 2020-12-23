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Премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды

23.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды

Они профессионалы своего дела! И удостоены высших наград! Сегодня во Дворце Республики чествовали тех, кто внес большой личный вклад в укрепление и развитие страны. 


В зале их было более 60. Каждого, по поручению Президента, поздравил премьер-министр. Особые слова благодарности глава правительства высказал работникам здравоохранения. Этот год для них очень непростой. И вся страна говорит медикам спасибо. В числе награжденных также педагоги. Образовательный процесс сегодня успешно и достойно развивается. Активно внедряются современные технологии и инновации – и эта их большая заслуга! Оценили вклад и работников агропромышленного и энергетического комплексов. 

Награды вручены государственным служащим. Премьер обратил внимание, что реализация масштабных проектов и качественное решение поставленных перед госорганами задач во многом зависят от профессионализма управленческих кадров. Наград удостоены деятели культуры и искусства, представители спортивной сферы, общественных объединений, ветеранских организаций, сферы транспорта, коммуникаций, строительной отрасли, налоговых органов.

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Они профессионалы своего дела! И удостоены высших наград! Сегодня во Дворце Республики чествовали тех, кто внес большой личный вклад в укрепление и развитие...
 
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