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Семья устроила рождественскую фотосессию, но их собака решила «улучшить» снимки

23.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семья устроила рождественскую фотосессию, но их собака решила «улучшить» снимки

Семья из Массачусетса поделилась фотографиями, в которой их собака Пенни решили испортить новогодние снимки. Но фото получились настолько смешными, что семья решила их оставить.

Собака в семье появилась весной 2019 года. Ее взяли из приюта. Тогда она была очень робкая, но сейчас от застенчивости не осталось ни следа. Теперь это озорная и непоседливая собака, которая не сидит на месте.

Мать семейства Дина Гринштейн усадила детей и собаку возле камина, чтобы сфотографировать их для рождественской открытки, но Пенни отказалась сидеть смирно. Тогда фото решили сделать без собаки, что Пенни тоже не понравилось.

Хозяйка рассказала изданию The Dodo, что Пенни лаяла, тыкалась в неё носом, облизывала телефон и всяческими способами мешала процессу.

«В итоге я сделала, наверное, сотню снимков в течение 20-минутной фотосессии», – сказала Дина Гринштейн.

Глядя на получившиеся снимки, Дина и дети не сдержались от смеха и решили так и оставить фотографии для печати.



Фото: deanna.greenstein 

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Семья из Массачусетса поделилась фотографиями, в которой их собака Пенни решили испортить новогодние снимки. Но фото получились настолько смешными, что семья...
 
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