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Семья устроила рождественскую фотосессию, но их собака решила «улучшить» снимки
Источник материала: ОНТ
Семья из Массачусетса поделилась фотографиями, в которой их собака Пенни решили испортить новогодние снимки. Но фото получились настолько смешными, что семья решила их оставить.
Собака в семье появилась весной 2019 года. Ее взяли из приюта. Тогда она была очень робкая, но сейчас от застенчивости не осталось ни следа. Теперь это озорная и непоседливая собака, которая не сидит на месте.
Мать семейства Дина Гринштейн усадила детей и собаку возле камина, чтобы сфотографировать их для рождественской открытки, но Пенни отказалась сидеть смирно. Тогда фото решили сделать без собаки, что Пенни тоже не понравилось.
Хозяйка рассказала изданию
«В итоге я сделала, наверное, сотню снимков в течение 20-минутной фотосессии», – сказала Дина Гринштейн.
Глядя на получившиеся снимки, Дина и дети не сдержались от смеха и решили так и оставить фотографии для печати.
Фото:
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Семья из Массачусетса поделилась фотографиями, в которой их собака Пенни решили испортить новогодние снимки. Но фото получились настолько смешными, что семья...
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