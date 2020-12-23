Семья устроила рождественскую фотосессию, но их собака решила «улучшить» снимки

Источник материала: ОНТ

Семья из Массачусетса поделилась фотографиями, в которой их собака Пенни решили испортить новогодние снимки. Но фото получились настолько смешными, что семья решила их оставить.

Собака в семье появилась весной 2019 года. Ее взяли из приюта. Тогда она была очень робкая, но сейчас от застенчивости не осталось ни следа. Теперь это озорная и непоседливая собака, которая не сидит на месте.

Мать семейства Дина Гринштейн усадила детей и собаку возле камина, чтобы сфотографировать их для рождественской открытки, но Пенни отказалась сидеть смирно. Тогда фото решили сделать без собаки, что Пенни тоже не понравилось.

Хозяйка рассказала изданию The Dodo , что Пенни лаяла, тыкалась в неё носом, облизывала телефон и всяческими способами мешала процессу.

«В итоге я сделала, наверное, сотню снимков в течение 20-минутной фотосессии», – сказала Дина Гринштейн.

Глядя на получившиеся снимки, Дина и дети не сдержались от смеха и решили так и оставить фотографии для печати.









Фото: deanna.greenstein

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